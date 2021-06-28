Дельта + лямбда. Новый штамм, возможно, уже в России

«Вероятность попадания в Россию "лямбда"-штамма достаточно большая. Все, что случается в Великобритании, к нам тоже попадает, потому что народ не остановить, есть общение, люди летают туда-обратно. Вопрос, как быстро это выявится, поскольку процесс расшифровки генома и сравнения его с тем, что уже зарегистрировано, достаточно медленный, и занимает около месяца. Так что мы узнаем о том, что у нас новый штамм циркулирует, только через несколько недель после того, как он попадет в поле зрения тестировщиков. Поэтому, сложно сказать, есть ли он сейчас в России или нет. Может, завезли, а может и нет. Информацию о том, что происходит сейчас, мы можем получить только в августе, за исключением остальных штаммов, которые сейчас развиваются», - сказал Болибок.

При этом он отметил, что о «лямбда»-штамме практически ничего не известно.

«Штамм "лямбда" не особо новый. Он образовался даже раньше, чем "дельта плюс". Пока о нем ничего не известно, потому что наши коллеги из Латинской Америки, если что-то и пишут про него, то на испанском или португальском. А чтобы им опубликоваться в англоязычных источниках, это полгода пройдет. По принципу его лечения мы тоже особо не знаем», - заключил собеседник НСН.