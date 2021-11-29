Химическая кастрация от ФСИН: Как лечить педофилов в тюрьмах
Лечение педофилов по современным нормам должно проходить в системе исполнения наказаний, отметил психиатр и сексолог Андрей Ткаченко.
Педофилия может быть излечена, однако для этого необходимо комбинировать медикаменты с психотерапией, объяснил заведующий лабораторией судебной сексологии Центра психиатрии имени Сербского Андрей Ткаченко в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Ранее стало известно, что законопроект, предусматривающий принудительную химическую кастрацию педофилов, может быть рассмотрен Госдумой в 2022 году.
«Понятия "химическая кастрация" в медицине не существует. Под ней можно понимать антиандрогенную терапию, которая может применяться в отношении лиц с искаженным, аномальным влечением. Это исключительно медицинская мера, фармакологическое лечение, которое, как любое другое лечение, применяется по определенным показаниям. Поэтому какая-либо законодательная регламентация медицинской меры мне представляется достаточно странным, тем более это не единственное, не ведущее терапевтическое воздействие на лиц с аномальным лечением, в том числе педофильным. Значительную роль здесь играют другие меры, а именно психотерапевтические, психокоррекционные, потому что влечение формируется прежде всего в сознании человека и определяет его установку, выбор того или иного объекта его сексуальных побуждений», - рассказал врач.
По его словам, российские специалисты работают над этим вопросом в меру своих возможностей.
«Мы что можем, то делаем. Еще до пандемии, два года назад, в центре Сербского мы специально проводили конференцию по терапии педофильного расстройства, и приглашали в качестве докладчиков немецких, английских, канадских специалистов, которые делились своим опытом по лечению подобного рода расстройств. Приглашали в том числе врачей из системы исполнения наказаний, чтобы они ознакомились с этим опытом. В соответствии с теми данными, которые на этой конференции были представлены, педофилия, существующая в разных своих вариантах – это не единое понятие, там разные типы есть – она поддается терапии, и есть результаты по снижению рецидивности», - пояснил психиатр.
Ткаченко напомнил, что попытки реформировать законодательство в отношении педофилов уже предпринимались, однако эффективность этих мер неизвестна.
«Плюс к этому надо помнить, что в 2012 году был уже предпринят целый ряд законодательных новаций, в соответствии с которыми лицам с педофилией, если таковая устанавливается, назначается принудительное лечение, совмещенное с наказанием. Прежде чем обсуждать какие-то иные законодательные реформы, следовало бы получить четкую информацию о том, как исполняется на сегодняшний день требование закона по принудительному лечению лиц с педофилией, отбывающих наказание. А это должно осуществляться специалистами ФСИН. Каковы результаты лечения педофилов, которое должно применяться, начиная с 12-го года? Сейчас вот у нас будет 2022, пройдет ровно десять лет с принятия тех новаций, надо посмотреть, что из этого получилось», - заключил завлабораторией судебной сексологии.
Ранее стало известно, что за 70 лет более 300 тысяч детей стали жертвами сексуального насилия со стороны священников католической церкви Франции.
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