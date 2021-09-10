Юрист раскритиковал закон Медведева о химической кастрации

Химическая кастрация действует не на всех и в России существует в качестве добровольной меры, заявил заслуженный адвокат, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в пресс-центре НСН.

«Уже прозвучала здесь история о химической кастрации. Она выглядит для населения жутковато. Все думают, что что-то отрежут, что-то сделают, он больше не сможет, это какой-то ужас. На самом деле это никакой не кошмар, это абсолютная ерунда, то есть, вводят тестостерон эндогенный, который на время блокирует половое влечение – действует недолго, действует не на всех. В России в своем время президент Медведев подписал этот закон в 2012 году, и что? Сейчас это есть, но она добровольная и никак не стимулируется. Оказалось что среди маньяков – психически больных – дураков нет, парадокс такой, никто не пользуется этой системой. В мире это система принудительная», - объяснил он.

Смертная казнь не решит проблемы педофилии, так как мера не снижает уровень преступности, заявил ранее Игорь Трунов ранее в пресс-центре НСН.

