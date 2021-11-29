В Госдуму внесут законопроект о принудительном лечении педофилов

Как отметил парламентарий, в проект были внесены доработки. Несмотря на критику инициативы, Выборный подчеркнул, что людям с такими расстройствами необходимо принудительное лечение.

«Не нужно путать хирургическую и химическую кастрацию. Последнее — всего лишь медикаментозное лечение, понижающее сексуальное влечение. В случае с педофилами оно должно быть принудительным и приниматься по решению судьи», — рассказал депутат.

Ранее в Госдуму внесли закон, который ужесточает наказание для педофилов и предусматривает пожизненное наказание за повторные преступления, сообщает телеканал «360».

