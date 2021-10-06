Более 300 тысяч детей совратили священники во Франции
Более 300 тысяч детей стали жертвами сексуального насилия со стороны священников католической церкви Франции, сообщает «РЕН ТВ».
Это произошло за последние 70 лет, следует из масштабного исследования. Работа началась французской католической церковью в 2018 году. Это произошло после громких скандалов в церквях других стран. В рабочую группу вошли врачи, социологи, историки и теологи, которые изучили церковные и полицейские архивы, общались со свидетелями и жертвами.
За время были опрошены более 6 тысяч человек. Как выяснилось, за годы жертвами священников-педофилов могли стать около 330 тысяч детей.
В основном жертвы католической церкви – малолетние мальчики, которые не достигли подросткового возраста. Авторы доклада посоветовали изменить церковные правила, в особенности ограничения тайны исповеди в случае совершения священнослужителем акта сексуального насилия.
Ужесточения наказания для педофилов недостаточно, нужны меры медицинского характера, считает глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. По его словам, помимо прочего, осуждённый за данные преступления, должен быть кастрирован.
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