Телеканал «Дождь» проиграл в суде дело о блокировке

В ходе рассмотрения иска представитель ведомства заявил, что работа канала «угрожала стабильности конституционного строя и безопасности страны», так как «фактически транслировалась позиция именно западных стран».

«Учитывая иностранное финансирование, указанные нами публикации, расценены нами как способ умышленного введения широкого круга пользователей с целью формирования, в том числе, протестных настроений в обществе», - подчеркнул представитель Генпрокуратуры.

В итоге судья Станислав Утешев постановил исковые требования «Дождя» оставить без удовлетворения.

Ранее Генпрокуратура потребовала ограничить доступ пользователей к телеканалу. Гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева заявила о временной приостановке работы телеканала в связи с принятием закона о наказании за фейки.