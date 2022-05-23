Телеканал «Дождь» проиграл в суде дело о блокировке
Тверской суд Москвы отклонил иск телеканала «Дождь» (СМИ, выполняющее функции иноагента) к Генпрокуратуре РФ, в котором оспаривалась блокировка доступа, сообщает РИА Новости.
В ходе рассмотрения иска представитель ведомства заявил, что работа канала «угрожала стабильности конституционного строя и безопасности страны», так как «фактически транслировалась позиция именно западных стран».
«Учитывая иностранное финансирование, указанные нами публикации, расценены нами как способ умышленного введения широкого круга пользователей с целью формирования, в том числе, протестных настроений в обществе», - подчеркнул представитель Генпрокуратуры.
В итоге судья Станислав Утешев постановил исковые требования «Дождя» оставить без удовлетворения.
Ранее Генпрокуратура потребовала ограничить доступ пользователей к телеканалу. Гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева заявила о временной приостановке работы телеканала в связи с принятием закона о наказании за фейки.
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