Телеканал «Дождь» временно приостановил работу

"Нам нужным силы и время, чтобы выдохнуть, чтобы понять, как работать дальше", - сказала она в эфире телеканала.

Ранее главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил о ликвидации канала и сайта радиостанции. В пресс-службе холдинга «Газпром-медиа» пояснили, что это решение было принято после рассмотрения предписания Генпрокуратуры.



