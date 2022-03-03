Телеканал «Дождь» временно приостановил работу
Телеканал «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом) временно приостанавливает свою работу, сообщила гендиректор канала Наталья Синдеева.
По ее словам, решение связано с грядущим принятием закона о наказании за "фейки".
"Нам нужным силы и время, чтобы выдохнуть, чтобы понять, как работать дальше", - сказала она в эфире телеканала.
Ранее главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил о ликвидации канала и сайта радиостанции. В пресс-службе холдинга «Газпром-медиа» пояснили, что это решение было принято после рассмотрения предписания Генпрокуратуры.
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