Телеканал «Дождь» временно приостановил работу

Телеканал «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом) временно приостанавливает свою работу, сообщила гендиректор канала Наталья Синдеева.

По ее словам, решение связано с грядущим принятием закона о наказании за "фейки".

«Ниша пустеет»: Основатель закрытого «Эха Москвы» предрек возрождение Гостелерадио

"Нам нужным силы и время, чтобы выдохнуть, чтобы понять, как работать дальше", - сказала она в эфире телеканала.

Ранее главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил о ликвидации канала и сайта радиостанции. В пресс-службе холдинга «Газпром-медиа» пояснили, что это решение было принято после рассмотрения предписания Генпрокуратуры.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СМИ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры