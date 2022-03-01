Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам «Эха Москвы» и «Дождя»*

Генпрокуратура потребовала ограничить доступ пользователей к сайту «Эхо Москвы» и телеканалу «Дождь» (признан в РФ иноагентом), указано на сайте ведомства.

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Мобильные операторы уже начали блокировать доступ к обоим сайтам.

Причиной введения ограничений называется публикация «материалов с призывами к экстремистской деятельности». По мнению ведомства, в данных СМИ публикуются «ложные сведения о действиях российских военных» в ходе военной операции на Украине.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей региона от «геноцида».



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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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