Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам «Эха Москвы» и «Дождя»*
Генпрокуратура потребовала ограничить доступ пользователей к сайту «Эхо Москвы» и телеканалу «Дождь» (признан в РФ иноагентом), указано на сайте ведомства.
Мобильные операторы уже начали блокировать доступ к обоим сайтам.
Причиной введения ограничений называется публикация «материалов с призывами к экстремистской деятельности». По мнению ведомства, в данных СМИ публикуются «ложные сведения о действиях российских военных» в ходе военной операции на Украине.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей региона от «геноцида».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,5 млн+97 333 / сут.
Умерли
352 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
13,7 млн+173 тыс. / сут.
- Захарова назвала высылку дипломатов РФ при ООН «подлым американским приемом»
- Радиостанция «Эхо Москвы» отключена от эфира
- Лавров и президент МККК обсудили решение гуманитарных проблем на Украине
- Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам «Эха Москвы» и «Дождя»*
- Собянин: мы сделаем все необходимое для нормального функционирования города
- Песков: пока рано говорить о встрече Зеленского и Путина
- Каннский кинофестиваль не будет принимать делегации из России
- В Киеве прекращено эфирное вещание телеканалов
- Лукашенко не исключил возможность встречи Зеленского и Путина
- Президент Венесуэлы поддержал спецоперацию России на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru