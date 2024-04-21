Техосмотр – для водителей: МВД предлагает изменить требования ТО
МВД РФ предлагает увеличить требования к проведению техосмотра. В России все еще сожалеют об отмене обязательного ТО.
Дополнительные индикаторы контроля за техосмотром предложило утвердить МВД. Законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В документ дополнительно включили пункты 6-11 с тремя новыми фактами внесения техническим экспертом в раздел диагностической карты «Тахограф или контрольное устройство».
По предложению специалистов МВД РФ, транспорт следует оснащать тахографом регистрации режима труда и отдыха водителя.
Также предусматривается внесение данных в диагностическую карту о марке, модели и серийном номере аппарата, которым оснащен транспорт на момент проведения техосмотра.
Диагностическая карта сейчас не обязательна для получения ОСАГО. Но именно в этом документе, который выдавали по итогам техосмотра, содержится информация о пробеге автомобиля и другие важные параметры.
Доля подержанных автомобилей со скрученным пробегом составляет 60%, и никто не несет за это ответственность, заявил «Радиоточке НСН» вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.
Он призвал власти предусмотреть правовую ответственность за такие нарушения, а покупателям дал пару советов.
«Первый триггер – это диагностическая карта. Сейчас это стало необязательным. Раньше нельзя было получить полис ОСАГО, пока не пройдешь государственный техосмотр (ГТО). В ГТО выдавали эти карты, в которой указан пробег. Это информация есть у многих компаний, которые занимаются предоставлением отчетов по автомобилям. Первый вариант – это обратиться в такую компанию, проверить пробеги. Второй вариант – визуально определить, посмотреть, как педали стерты, как руль стерт, посмотреть на все компоненты», - посоветовал эксперт.
Экс-депутат Госдумы и автоэксперт Вячеслав Лысаков заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что в пакете с отменой техосмотра необходимо было одновременно доработать и уточнить страховую, административную, уголовную ответственность автовладельца за техническое состояние машины.
«Собственник должен отвечать за это, а не ехать в автосервис тогда, когда уже что-то отвалилось. Нужно систематически проверять свое транспортное средство. И вот, если, техническая ошибка стала причиной ДТП, и кто-то пострадал, то будь любезен нести всю полноту ответственности», - заключил он.
При этом с начала 2024 года в половине регионов РФ тариф на техосмотр легкового автомобиля (М1) вырос на 12%, в среднем с 913 до 1022 рублей, пишет «Коммерсантъ».
Дороже всего процедура стоит на Чукотке (4,5 тыс. рублей), в Санкт-Петербурге (1,72 тыс. рублей) и Амурской области (1,5 тыс. рублей), отмечается в материале.
В большинстве регионов тариф увеличили методом индексации. Для расчета тарифов власти запросили данные у операторов, однако бизнес неохотно участвовал в процессе. Например, в Москве и Московской области власти вообще не получили предложений от бизнеса, а в Ленобласти сведения предоставили лишь 11% операторов.
Ранее аналитики «Авто.ру», опросив 1,5 тыс. пользователей ресурса, определили критерии, по которым россияне приобретают автомобили. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-релиз, оказавшийся в распоряжении редакции.
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