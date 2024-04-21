Техосмотр – для водителей: МВД предлагает изменить требования ТО

Экс-депутат Госдумы и автоэксперт Вячеслав Лысаков заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что в пакете с отменой техосмотра необходимо было одновременно доработать и уточнить страховую, административную, уголовную ответственность автовладельца за техническое состояние машины.

«Собственник должен отвечать за это, а не ехать в автосервис тогда, когда уже что-то отвалилось. Нужно систематически проверять свое транспортное средство. И вот, если, техническая ошибка стала причиной ДТП, и кто-то пострадал, то будь любезен нести всю полноту ответственности», - заключил он.

При этом с начала 2024 года в половине регионов РФ тариф на техосмотр легкового автомобиля (М1) вырос на 12%, в среднем с 913 до 1022 рублей, пишет «Коммерсантъ».



Дороже всего процедура стоит на Чукотке (4,5 тыс. рублей), в Санкт-Петербурге (1,72 тыс. рублей) и Амурской области (1,5 тыс. рублей), отмечается в материале.