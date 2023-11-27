«Санкции и дань»: Почему учащение техобслуживания не поможет безопасности на дорогах

Если пересмотреть нормы техобслуживания автомобилей и проводить его чаще, а также отразить это в законах, то можно «перерегулировать» отрасль, заявил гендиректор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко в интервью НСН. По его словам, в условиях санкций и дефицита иностранных запчастей нужно аккуратно подходить к госрегулированию.

Ранее сообщалось, что средний возраст транспортного средства в России увеличился и достиг отметки в 15 лет. По мнению главы компании Gruzdev-Analyze Александра Груздева, средний возраст автомобилей в РФ достиг 12,4 лет, что почти на полтора года больше, чем в 2022 году. Он объяснил, что машин на дорогах страны становится меньше, выбытие из активного парка теперь происходит позже. По словам Пархоменко, несмотря на старение автомобилей? даже учащение техобслуживания не поможет безопасности на дорогах, особенно на законодательном уровне.