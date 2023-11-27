«Санкции и дань»: Почему учащение техобслуживания не поможет безопасности на дорогах
Если пересмотреть нормы техобслуживания на государственном уровне, то это породит коррупционные схемы, отметил в эфире НСН Юрий Пархоменко.
Если пересмотреть нормы техобслуживания автомобилей и проводить его чаще, а также отразить это в законах, то можно «перерегулировать» отрасль, заявил гендиректор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко в интервью НСН. По его словам, в условиях санкций и дефицита иностранных запчастей нужно аккуратно подходить к госрегулированию.
Ранее сообщалось, что средний возраст транспортного средства в России увеличился и достиг отметки в 15 лет. По мнению главы компании Gruzdev-Analyze Александра Груздева, средний возраст автомобилей в РФ достиг 12,4 лет, что почти на полтора года больше, чем в 2022 году. Он объяснил, что машин на дорогах страны становится меньше, выбытие из активного парка теперь происходит позже. По словам Пархоменко, несмотря на старение автомобилей? даже учащение техобслуживания не поможет безопасности на дорогах, особенно на законодательном уровне.
«Есть бренды, которые делают надежные автомобили, они с возрастом не так изнашиваются… Если пересмотреть нормы техобслуживания на государственном уровне, то все это породит опять некие коррупционные схемы, ничего хорошего в этом не будет. Мы опять будем за что-то платить, покупать какие-то справки. Без нормального надзора все эти ужесточения – это поборы, сбор дани. Нужен нормальный надзор, это как с техосмотром. Государственное регулирование требует аккуратности, особенно в той ситуации, когда много санкций… Тут как бы не перегнуть палку, не перерегулировать. И цены же на запчасти поползли вверх, а что-то вообще не привезти. Например, та же Япония многие запчасти вообще перестала поставлять, радиаторы не купить», - сказал Пархоменко.
Он отметил, что на безопасность дорожного движения влияют запчасти, которые поставляются в Россию по «серой» схеме. По словам Пархоменко, зачастую завозятся неоригинальные детали плохого качества.
«Если запчасть везут в серую и она оригинальная, то в этом нет ничего плохого, рынок приспособился. Но есть серые схемы, когда везут подделку: человек покупает, платит дорого, например, поставил шаровые опоры. Он считает, что это оригинал, а потом она у него на скорости где-то на яме отвалилась, и человек попал в ДТП, находясь в недоумении, почему так. Он платил за оригинал, а получил кота в мешке», - резюмировал собеседник НСН.
Техобслуживание – это процедура плановой замены расходных деталей автомобиля. Рекомендуемые требования к автомобилям устанавливаются автопроизводителями. Техническое обслуживание может проводиться официальными дилерами, другими автосервисами или владельцами автомобилей самостоятельно. При строгом соблюдении регламента техобслуживания качество процедуры не страдает, передает «Радиоточка НСН».
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