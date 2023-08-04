Россияне стали чаще экономить на техобслуживании своих автомобилей

Глава аналитического агентства Gruzdev-Analyze Александр Груздев пояснил, что это связано с желанием автолюбителей экономить. Поэтому водители предпочитают купить запчасти самостоятельно и за меньшую цену, а затем установить её в «гаражной» мастерской.

Директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова подтвердила, что из-за подорожания деталей на 10-15% в крупные сети СТО обращаются только 30% водителей.

«Доля сегмента «эконом» среди запчастей в продаже выросла в два раза в 2023 году — с 4 до 8%. Например, в нашей сети общая выручка от продажи деталей снизилась, хотя число проданных позиций увеличилось», — указала она.

Груздев добавил, что попытка сэкономить может обернуться ещё большими затратами, так как все риски по качеству детали и обслуживания ложатся на автовладельца.

Ранее Татьяна Овчинникова заявила, что проблема нехватки запчастей на российском рынке вряд ли будет решена в ближайшие несколько месяцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

