«Подкрутить винтик». Шкуматов призвал сократить список запрещённых неисправностей от МВД
Автоэксперт назвал предложения ГИБДД здравыми при условии отказа от ссылки на техрегламент Таможенного союза и перехода к перечню неисправностей, который можно измерить в полевых условиях.
Кардинально сократить список технических неисправностей автомобиля, за которые водителей можно было бы оштрафовать прямо на дороге предложил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» координатор общества «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов.
«Если речь идет о безопасности дорожного движения, то идею ГИБДД надо сократить, и она будет абсолютно правильной. Проверять на дорогах инспекторы должны самый важный и уязвимый элемент автомобиля, который ответственен за две трети ДТП по причине технической неисправности – колеса и диски. Остальное – избыточная история, она приведет ровно к обратному эффекту», - заявил автоэксперт.
Ранее Минэкономики не поддержало предложения МВД по расширению списка технических неисправностей автомобиля, за которые водителей хотят штрафовать в ходе дорожного движения. По мнению ведомства, некоторые положения вводят «избыточные обязанности, запреты и ограничения», часть ведут к «возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц». В частности, как пишет «Коммерсант», «необоснованным» Минэкономики считает наказание за неработающую антиблокировочную тормозную систему (АБС) и систему очистки фар. В экономическом ведомстве полагают, что в окончательном списке должны остаться только такие неисправности, для выявления которых инспекторам не потребуется дополнительное оборудование.
Некоторые предложения ГИБДД плохо реализуемы на практике, подчеркнул Шкуматов.
«ГАИ по сути предложила дать возможность проводить экспресс-техосмотр на дорогах. Но на дороге инспектор не сможет нормально это сделать. Конечно, есть передвижные пункты техосмотра, но вряд ли это заработает. Теоретически предложения ГИБДД реализуемы, но на практике - вряд ли. Техосмотр делается для того, чтобы снизить вероятность ДТП по причине неисправности автомобиля. Основная причина ДТП в этом плане – это неисправность шин и дисков. Когда у вас лысая резина или у дисков есть дефекты, это можно выявить визуально. Предложение ГИБДД заработает на безопасность дорожного движения, если ограничиться проверкой на дороге шин и дисков», - утверждает координатор «Синих ведерок».
По его словам, все сложнейшие инструментальные методы диагностики автомобиля на дороге не будут работать, но будут вызывать критику, а также приведут к вымогательству со стороны сотрудников ГИБДД.
«Невозможно провести сколько-нибудь достоверный техосмотр с применением специальных средств измерения на дороге в поле под Краснодаром. В итоге это проведет к коррупции и тому, что вы, например, поедете отдыхать, вас остановят за 1 тысячу километров от дома и скажут: «У вас неисправность, запрещаем эксплуатацию, срочно поезжайте на ремонт». В 1990-е годы по всей стране стояли посты ГИБДД, замеряли СО, СН (выхлопные газы). Если вас останавливали, значит, у вас показывало превышение. Сотрудник говорил: «Давай я тебе подрегулирую винтик и у тебя будет показывать все нормально. Вы даете ему за это денежку. Сейчас будет примерно то же самое», - предупредил Шкуматов.
Он добавил, что идея ГИБДД будет работать, если ведомство откажется от ссылки на техрегламент Таможенного союза и перейдет к перечню неисправностей, который можно «измерить» в полевых условиях.
«Широкий перечень неисправностей, который предлагается выявлять непосредственно на дороге, включая моменты, связанные с нерабочим очистителем и многих других - это калька с техрегламента Таможенного союза. Он вызвал трения в плане вообще техосмотра. Техрегламент Таможенного союза распространяет требования на новые автомобили по отношению к автомобилям б/у. Но машина, которая находится в эксплуатации 14 лет, даже теоретически не сможет соответствовать состоянию новой», - заключил автоэксперт.
Действующий перечень технических неисправностей автомобиля был признан МВД устаревшим. При их выявлении дорожный инспектор может оштрафовать автовладельца по статье 12.5 КоАП. Штраф составляет от 500 рублей. В прошлом году МВД предложило новую версию приложения к Правилам дорожного движения (ПДД), которое сейчас и проходит экспертизу.
В соответствии с ним инспекторы смогут оштрафовать водителей за использование шипованных покрышек летом либо за летнюю резину – зимой. Под запретом окажутся защитные пленки на стеклах фар, а также поврежденный бампер. В перечень предполагается включить также мешающий обзору видеорегистратор, ошибки в бортовом компьютере и отсутствие цепей противоскольжения у водителей грузовиков. Впервые нарушением станет отсутствие противосолнечных козырьков и подушек безопасности, предусмотренных производителем.
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