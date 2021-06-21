«Подкрутить винтик». Шкуматов призвал сократить список запрещённых неисправностей от МВД

Кардинально сократить список технических неисправностей автомобиля, за которые водителей можно было бы оштрафовать прямо на дороге предложил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» координатор общества «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов.

«Если речь идет о безопасности дорожного движения, то идею ГИБДД надо сократить, и она будет абсолютно правильной. Проверять на дорогах инспекторы должны самый важный и уязвимый элемент автомобиля, который ответственен за две трети ДТП по причине технической неисправности – колеса и диски. Остальное – избыточная история, она приведет ровно к обратному эффекту», - заявил автоэксперт.

Ранее Минэкономики не поддержало предложения МВД по расширению списка технических неисправностей автомобиля, за которые водителей хотят штрафовать в ходе дорожного движения. По мнению ведомства, некоторые положения вводят «избыточные обязанности, запреты и ограничения», часть ведут к «возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц». В частности, как пишет «Коммерсант», «необоснованным» Минэкономики считает наказание за неработающую антиблокировочную тормозную систему (АБС) и систему очистки фар. В экономическом ведомстве полагают, что в окончательном списке должны остаться только такие неисправности, для выявления которых инспекторам не потребуется дополнительное оборудование.

Некоторые предложения ГИБДД плохо реализуемы на практике, подчеркнул Шкуматов.

«ГАИ по сути предложила дать возможность проводить экспресс-техосмотр на дорогах. Но на дороге инспектор не сможет нормально это сделать. Конечно, есть передвижные пункты техосмотра, но вряд ли это заработает. Теоретически предложения ГИБДД реализуемы, но на практике - вряд ли. Техосмотр делается для того, чтобы снизить вероятность ДТП по причине неисправности автомобиля. Основная причина ДТП в этом плане – это неисправность шин и дисков. Когда у вас лысая резина или у дисков есть дефекты, это можно выявить визуально. Предложение ГИБДД заработает на безопасность дорожного движения, если ограничиться проверкой на дороге шин и дисков», - утверждает координатор «Синих ведерок».

По его словам, все сложнейшие инструментальные методы диагностики автомобиля на дороге не будут работать, но будут вызывать критику, а также приведут к вымогательству со стороны сотрудников ГИБДД.