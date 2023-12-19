СМИ: В большинстве регионов тариф техосмотра легковушки превысил 1 тысячу рублей

По приказу Федеральной антимонопольной службы власти в субъектах РФ должны установить тарифы до 20 декабря.

«На вечер 15 декабря “Ъ” нашел документальные подтверждения о планах 68 субъектов федерации ввести новые цены с 1 января. В половине регионов тариф для самой массовой категории транспортных средств М1 (легковые авто) повышается на 12% — с действующих 913 до 1022 руб.», — отмечается в материале.

Так, на Чукотке цена техосмотра легковушки вырастет с 4,1 тысячи до 4,5 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — с 1,54 тысячи до 1,72 тысячи, в Амурской области — с 1,4 тысячи до 1,57 тысячи. Кроме того, в Ненецком автономном округе увеличат тариф с 1,37 тысячи до 1,5 тысячи рублей, а на Камчатке — с 1,33 тысячи до 1,49 тысячи.

Дешевле всего техосмотр обойдется автомобилистам в Ивановской (913 рублей вместо 586), Волгоградской (913 рублей - 576 рублей) и Кемеровской (946 рублей - 913 рублей) областях.

Ранее портал Autonews сообщил, что со следующего года цены на техосмотр проиндексируют пропорционально уровню инфляции. Минимальная стоимость услуги для легкового автомобиля составил 1187 рублей, для мотоциклов и мотороллеров — 417 рублей, пишет Ura.ru.

