«Та самая дверь»: Ивлеева и Трамп подытожили креативные выборы в РФ
Киркоров попытался проголосовать быстрее Хохули, Ивлеева сфотографировала нужную дверь, два Шамана померились костюмами, а Трамп с Байденом рассекретили свою лобнинскую прописку.
Трехдневные президентские выборы в России стали рекордными не только по результату победителя, но и по креативности избирателей, начавших шоу ярких перформансов еще в пятницу.
Кроме того, в центре внимания публики и журналистов оказалось «извинительное голосование» участников «голой вечеринки» блогера Насти Ивлеевой, а также гражданский выбор некоторых других звезд шоу-бизнеса.
ОТ КИРКОРОВА ДО ШАМАНА: «ТА САМАЯ ДВЕРЬ»
Первый день голосования на выборах, 15 марта, запомнился не только «вестерном» от великолепной восьмерки бурятских всадников, Хохулей и псом Кокосом. На избирательный участок в Москве пожаловал Филипп Киркоров. Артист был облачен в белый плащ, черную водолазку и черную кепку. Вместе с ним пришел проголосовать отец, 91-летний Бедрос Киркоров в морской фуражке с надписью «капитан».
Киркоров произнес речь, в ходе которой ответил и на вопрос, «в какую из четырех дверей зайдет».
«Главное, чтобы всё было распахнуто настежь. Чтоб всегда было желание жить, дышать свежим воздухом, любить. Двери моего дома всегда гостеприимно открыты нараспашку всем хорошим людям», - сказал Киркоров, отметив, что очень важно проголосовать в первый день выборов.
С ним согласился и другой участник «голой вечеринки», Дима Билан, 15 марта сообщивший, что уже проголосовал.
«Я выполнил свой гражданский долг. В прошлый раз летал в Кабардино-Балкарию, в этот раз на открепительном, в Москве. Хорошего всем дня и настроения», - написал Билан в соцсетях около пяти вечера пятницы. При этом артист опубликовал фото в темном пиджаке, черной футболке и цепочкой на шее с черной кисточкой.
16 марта пришла очередь главной «виновницы» скандальной вечеринки Насти Ивлеевой.
Около семи вечера субботы девушка опубликовала в Telegram фото на фоне двери в участковую избирательную комиссию, подписав его: «Та самая дверь» и поставив смайлик с российским флагом. Образ Ивлеевой был весьма скромен: черные брюки, черная водолазка с закрытым горлом и черная куртка.
В третий день голосования, 17 марта «проснулась» Ксения Собчак, обнародовавшая около полудня скрин с надписью об «успешном голосовании». При этом Ксения Анатольевна пересчитала участников «голой вечеринки».
«Киркоров: заходит не в ту дверь. Ивлеева: заходит в ту дверь. Собчак: заходит в электронную дверь. Лолита, ты следующая», - написала она в Telegram-канале «Кровавая барыня».
Менее, чем через час, на этот призыв отреагировала Лолита Милявская.
«Получила письмо от Ксении с фото после электронного голосования. Докладываю, проголосовала ещё 15, но скрин сделать не додумалась», - убедительно написала певица и поздравила всех с Прощеным Воскресеньем.
В поле зрения журналистов также попал шоумен Сергей Зверев. Он внезапно оказался на одном избирательной участке с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Фотокоры запечатлели Зверева с Зюгановым перед входом в московскую школу № 1574. Геннадий Андреевич активно говорил в окружении журналистов, а Сергей Анатольевич одиноко взирал на эту картину с высоты школьного крыльца.
Кроме того, СМИ обратили внимание на голосование певца Shaman. Ярослав Дронов трижды перекрестился перед тем, как опустить бюллетень в урну. При этом он был одет в кофту с надписью «Я русский» и нашивкой «Z», уверяет издание «Сплетник».
ОТ ШАМАНА ДО БАЙДЕНА: «ЗДЕСЬ БЫ ТЕБЯ НЕ ВЫБРАЛИ»
Помимо певца на президентских выборах проголосовал и настоящий шаман. Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол сделал свой выбор на участке в Кызыле, куда он пришел в волшебной шапке и с амулетом на груди.
В Якутии на выборы пришел воин в золотых доспехах, которого СМИ идентифицировали как «богатыря Боотура». В подмосковном Лосино-Петровском голос за президента отдал император Петр I, в Санкт-Петербурге – Екатерина Вторая, в Благовещенске – Александр Пушкин. Не обошлось без Бабы Яги, Емели, Матрешки и многих других сказочных героев.
Если брать самых экзотических персонажей, дело Хохули и Тарбагана с успехом продолжил Песковик, пришедший на выборы в Анапе. Как пояснили в мэрии черноморского курорта, это «южный брат снеговика». Песковик пришел голосовать не один, а с женой, сыном и «собратом». Все они были похожи на плоды генетической инженерии по скрещиванию арахисовых орехов со снеговиками.
Вслед за картонным Такером Карлсоном на выборах президента России появился и «настоящий» проголосовавший у одной из школ и показавший журналистам «Викторию».
Помимо американского журналиста свой выбор сделали и два «президента США». Дональд Трамп с Джо Байденом, внезапно оказавшиеся в подмосковной Лобне, во время визита на избирательный участок активно беседовали на некой смеси одесского с гоблинским. Похожий говор мы слышали в фильме «Коммандо» с Арнольдом Шварценеггером на видеокассетах из 1980-х. Байден споткнулся на входе, отметив, что «иногда падает».
«Вот настоящие демократические выборы. Здесь тебя бы не выбрали, здесь все по-настоящему… Невероятно, люди улыбаются, потому что выборы в России – это счастье», - продолжили разговор на одесском «президенты». Оказалось, что Трамп и Байден живут в Лобне на улице Чехова. При этом им разрешили проголосовать, не снимая масок.
Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта 2024 года. По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, явка избирателей стала рекордной для России и составила 77,4%. По итогам обработки 99,7% протоколов лидирует Владимир Путин, за которого отдали 87,3% голосов.
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