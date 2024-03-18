«Та самая дверь»: Ивлеева и Трамп подытожили креативные выборы в РФ

ОТ КИРКОРОВА ДО ШАМАНА: «ТА САМАЯ ДВЕРЬ»

Первый день голосования на выборах, 15 марта, запомнился не только «вестерном» от великолепной восьмерки бурятских всадников, Хохулей и псом Кокосом. На избирательный участок в Москве пожаловал Филипп Киркоров. Артист был облачен в белый плащ, черную водолазку и черную кепку. Вместе с ним пришел проголосовать отец, 91-летний Бедрос Киркоров в морской фуражке с надписью «капитан».

Киркоров произнес речь, в ходе которой ответил и на вопрос, «в какую из четырех дверей зайдет».

«Главное, чтобы всё было распахнуто настежь. Чтоб всегда было желание жить, дышать свежим воздухом, любить. Двери моего дома всегда гостеприимно открыты нараспашку всем хорошим людям», - сказал Киркоров, отметив, что очень важно проголосовать в первый день выборов.

С ним согласился и другой участник «голой вечеринки», Дима Билан, 15 марта сообщивший, что уже проголосовал.

«Я выполнил свой гражданский долг. В прошлый раз летал в Кабардино-Балкарию, в этот раз на открепительном, в Москве. Хорошего всем дня и настроения», - написал Билан в соцсетях около пяти вечера пятницы. При этом артист опубликовал фото в темном пиджаке, черной футболке и цепочкой на шее с черной кисточкой.

16 марта пришла очередь главной «виновницы» скандальной вечеринки Насти Ивлеевой.

Около семи вечера субботы девушка опубликовала в Telegram фото на фоне двери в участковую избирательную комиссию, подписав его: «Та самая дверь» и поставив смайлик с российским флагом. Образ Ивлеевой был весьма скромен: черные брюки, черная водолазка с закрытым горлом и черная куртка.

В третий день голосования, 17 марта «проснулась» Ксения Собчак, обнародовавшая около полудня скрин с надписью об «успешном голосовании». При этом Ксения Анатольевна пересчитала участников «голой вечеринки».

«Киркоров: заходит не в ту дверь. Ивлеева: заходит в ту дверь. Собчак: заходит в электронную дверь. Лолита, ты следующая», - написала она в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Менее, чем через час, на этот призыв отреагировала Лолита Милявская.

«Получила письмо от Ксении с фото после электронного голосования. Докладываю, проголосовала ещё 15, но скрин сделать не додумалась», - убедительно написала певица и поздравила всех с Прощеным Воскресеньем.

В поле зрения журналистов также попал шоумен Сергей Зверев. Он внезапно оказался на одном избирательной участке с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Фотокоры запечатлели Зверева с Зюгановым перед входом в московскую школу № 1574. Геннадий Андреевич активно говорил в окружении журналистов, а Сергей Анатольевич одиноко взирал на эту картину с высоты школьного крыльца.

Кроме того, СМИ обратили внимание на голосование певца Shaman. Ярослав Дронов трижды перекрестился перед тем, как опустить бюллетень в урну. При этом он был одет в кофту с надписью «Я русский» и нашивкой «Z», уверяет издание «Сплетник».