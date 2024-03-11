«От 80 и выше»: Социологи ожидают рекордные для Путина выборы
Исследования ВЦИОМ, ФОМ и ИНСОМАР показывают, что президентские выборы-2024 могут стать рекордными для Владимира Путина по голосам и явке, при этом в «битве за второе место» нет явного фаворита.
В преддверии выборов президента России, который пройдут с 15 по 17 марта, социологи опубликовали результаты опросов и исследований, в соответствии с которыми действующий глава государства Владимир Путин может набрать более 80% голосов, что станет рекордом.
Рекордной обещает быть и явка избирателей, которая, по прогнозам, составит около 70%. При этом, опросы показывают, что «битва за второе место» между тремя соперниками Путина действительно реальна.
РЕКОРДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ: «ОТ 80 И ВЫШЕ»
Владимир Путин уже четыре раза побеждал на выборах президента России. В 2000 году он набрал 52,94% голосов, в 2004 - 71,31%, в 2012 цифры оказались несколько ниже (63,60%), а в 2018 году достигли рекордных 76,69%.
В 2024 году Путин выступает в качестве самовыдвиженца, а не кандидата от «Единой России», У него будет три соперника на выборах: это кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий, Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков («Новые люди»).
«Всероссийский центр изучения общественного мнения» (ВЦИОМ) обнародовал 11 марта результаты «электорального расчета», основанного на всероссийском телефонном опросе. Здесь лидером оказался Путин (82%), второе место поделили Харитонов и Даванков (по 6%), а Слуцкий остался за пределами ТОП-3 с 5%. При этом, согласно этому исследованию, 1% избирателей «придут и испортят бюллетень».
«Фонд Общественное Мнение» (ФОМ) опубликовал сегодня данные «всероссийского поквартирного опроса» о выборах президента, согласно которым результат Путина чуть ниже, а Даванков окажется за пределами тройки лидеров. Так, по данным ФОМ, за Путина проголосуют 80,8% избирателей, за Харитонова – 5,7%, за Слуцкого – 5,6, за Даванкова – 4,6%, а недействительными окажутся 3.3% бюллетеней.
Со своей стороны, исследовательская компания ИНСОМАР обнародовала в понедельник данные телефонного опроса, который пророчит действующему президенту 80,2% голосов. Вслед за Путиным расположился Харитонов (6,3%), от которого заметно отстали Слуцкий (5,6%) и Даванков (5,1%). Участники этого опроса пообещали испортить 2,8% бюллетеней.
В середине января политолог Евгений Минченко говорил НСН, что на выборах останется не больше четырех кандидатов, при этом они не будут соревноваться за второе место.
«Три парламентские партии плюс самовыдвиженец Путин, поддержанный «Единой Россией» и «Справедливой Россией», — это 90% политического спектра. Более чем достаточно. Причем, мне кажется, даже за второе место уже никто не борется. Скорее всего, кандидаты пытаются зафиксировать базовый электорат своих партий. Это тоже благодарная задача», — пояснил Минченко.
РЕКОРДНАЯ ЯВКА: ОБОЙТИ МЕДВЕДЕВА
На президентских выборах 2018 года явка избирателей составила 67,54%, в 2012 году - 65,34%, в 2008 (когда президентом был избран Дмитрий Медведев) – 69,81%, в 2004 - 64,38%, в 2000 – 68,7%, а в 1996 - 69,4%. Данные свежих исследований показывают, что в 2024 году может состояться рекорд.
Так, по данным ВЦИОМ, явка составит 71%, по данным ФОМ - 69,8%, а ИНСОМАР назвал «расчетную явку» на уровне 71-73%.
При этом интересны формулировки вопросов, которые задавались потенциальным избирателям. Расчетная модель ВЦИОМ строилась на девяти вопросах. Один из них касался альтернативных кандидатов: «Если выбранный Вами кандидат по каким-либо причинам не будет участвовать в выборах, за кого из этого списка Вы, скорее всего, проголосуете?». Еще один вопрос касался «допустимого голосования»: «Я еще раз перечислю Вам имена российских политиков. По каждому из них скажите, Вы в принципе допускаете или не допускаете для себя возможность проголосовать на президентских выборах за этого кандидата?»
ФОМ не раскрыл тонкости своих вопросов, а участники опроса ИНСОМАР отвечали на пять вопросов. Один из них касался доверия и недоверия: «Я буду зачитывать фамилии политиков, а Вас попрошу ответить, знаете ли Вы каждого из этих людей и как к нему относитесь: положительно (с доверием) или отрицательно (с недоверием), либо не можете оценить?»
Во ВЦИОМ пояснили НСН, что обнародованное 11 марта исследование не является опросом. При этом в его основе все-таки лежит всероссийский телефонный опрос, который проводился 6 марта.
«Это не опрос. Расчет произведен с использованием методологии электорального вероятностного прогнозирования ВЦИОМ», - пояснил собеседник НСН.
История других исследований оказалась менее запутанной. Всероссийский поквартирный опрос ФОМ проходил 4-6 марта, в нем приняли участие 1500 респондентов из 104-х населенных пунктов 53 регионов РФ, заказчиком выступил Фонд «Общественное мнение». Телефонный опрос ИНСОМАР проводился 6-7 марта, в нем приняли участие 3000 респондентов от 18 лет, заказчиком выступило ООО «Институт социального маркетинга».
Допустимую статистическую погрешность подсчетов указали ФОМ и ИНСОМАР – 3,6% и 1,78% соответственно.
Помимо четырех кандидатов, допущенных к выборам президента России в 2024 году, ЦИК принял документы еще у 11 человек, но по разным причинам они не были допущены до выборов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Волгограде извинились за пинавших мужчину фельдшеров
- Стоимость биткоина превысила 72 тысячи долларов
- Выпуск шоу Малахова потребовали заблокировать из-за авторского права
- Участника «голой вечеринки» наказали за пропаганду нетрадиционных отношений
- Турция возглавила рейтинг популярных у россиян стран для покупки жилья
- На 25% увеличился объем помощи в сосудистом центре НИИ Склифосовского
- В Башкирии депутата без ног попросили выйти из автомобиля, чтобы протереть номер
- Путин подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве
- Путин запретил размещать рекламу у иноагентов
- СМИ: Концертный тур Анны Асти в России решили перенести
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru