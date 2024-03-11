«От 80 и выше»: Социологи ожидают рекордные для Путина выборы

РЕКОРДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ: «ОТ 80 И ВЫШЕ»

Владимир Путин уже четыре раза побеждал на выборах президента России. В 2000 году он набрал 52,94% голосов, в 2004 - 71,31%, в 2012 цифры оказались несколько ниже (63,60%), а в 2018 году достигли рекордных 76,69%.

В 2024 году Путин выступает в качестве самовыдвиженца, а не кандидата от «Единой России», У него будет три соперника на выборах: это кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий, Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков («Новые люди»).

«Всероссийский центр изучения общественного мнения» (ВЦИОМ) обнародовал 11 марта результаты «электорального расчета», основанного на всероссийском телефонном опросе. Здесь лидером оказался Путин (82%), второе место поделили Харитонов и Даванков (по 6%), а Слуцкий остался за пределами ТОП-3 с 5%. При этом, согласно этому исследованию, 1% избирателей «придут и испортят бюллетень».

«Фонд Общественное Мнение» (ФОМ) опубликовал сегодня данные «всероссийского поквартирного опроса» о выборах президента, согласно которым результат Путина чуть ниже, а Даванков окажется за пределами тройки лидеров. Так, по данным ФОМ, за Путина проголосуют 80,8% избирателей, за Харитонова – 5,7%, за Слуцкого – 5,6, за Даванкова – 4,6%, а недействительными окажутся 3.3% бюллетеней.

Со своей стороны, исследовательская компания ИНСОМАР обнародовала в понедельник данные телефонного опроса, который пророчит действующему президенту 80,2% голосов. Вслед за Путиным расположился Харитонов (6,3%), от которого заметно отстали Слуцкий (5,6%) и Даванков (5,1%). Участники этого опроса пообещали испортить 2,8% бюллетеней.

В середине января политолог Евгений Минченко говорил НСН, что на выборах останется не больше четырех кандидатов, при этом они не будут соревноваться за второе место.

«Три парламентские партии плюс самовыдвиженец Путин, поддержанный «Единой Россией» и «Справедливой Россией», — это 90% политического спектра. Более чем достаточно. Причем, мне кажется, даже за второе место уже никто не борется. Скорее всего, кандидаты пытаются зафиксировать базовый электорат своих партий. Это тоже благодарная задача», — пояснил Минченко.