Байден: Трамп преклоняется перед Путиным

Экс-глава США Дональд Трамп якобы преклоняется перед лидером России Владимиром Путиным, позволяя ему делать все, что он захочет, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского президента Джо Байдена.

Байден заявил, что его участие в дебатах зависит от поведения Трампа

«Мой предшественник преклоняется перед ним [Путиным]и говорит: "Делайте, черт возьми, что хотите"», — заявил глава Белого дома.

Как считает Байден, Трамп и его сторонники в 2020 году потерпели неудачу, но «угроза остается».

Ранее Трамп назвал неуважение к Байдену причиной начала СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
ТЕГИ:РоссияСШАДжо БайденДональд ТрампВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры