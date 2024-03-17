Байден: Трамп преклоняется перед Путиным
17 марта 202408:31
Экс-глава США Дональд Трамп якобы преклоняется перед лидером России Владимиром Путиным, позволяя ему делать все, что он захочет, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского президента Джо Байдена.
«Мой предшественник преклоняется перед ним [Путиным]и говорит: "Делайте, черт возьми, что хотите"», — заявил глава Белого дома.
Как считает Байден, Трамп и его сторонники в 2020 году потерпели неудачу, но «угроза остается».
Ранее Трамп назвал неуважение к Байдену причиной начала СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru