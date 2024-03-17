Ивлеева опубликовала фото с избирательного участка

Блогер и организатор нашемевшей в конце прошлого года «голой вечеринки» в клубе «Мутабор» Анастасия Ивлеева опубликовала фотографию с выборов президента РФ. Девушка сфотографировалась на избирательном участке № 193. Такая надпись находится на двери, на фоне которой снята телеведущая.

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«Та самая дверь», – подписала снимок Ивлеева в своем Telegram-канале 16 марта.

Таким образом артистка намекнула на слова певца Филиппа Киркорова, который попытался оправдаться за участие в скандальной «голой вечеринке» и заявил, что «не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми».

В каком именно населенном пункте голосовала Ивлеева, не указывается.

Ранее блогер Анастасия Ивлеева в своих соцсетях призналась, что первый раз посмотрела послание президента России Владимира Путины Федеральному собранию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: t.me/ivleeva360
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