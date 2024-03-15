«Пес Кокос, Такер и Хохуля»: Бурятия задала тренд креативных выборов

БУРЯТСКИЕ ВСАДНИКИ, ТАРБАГАН И ХОХУЛЯ

15 марта утром соцсети облетело видео, напоминающее вестерн. Под эпичную музыку к избирательному участку подъехали восемь всадников в национальных бурятских костюмах, которыми оказались жители села Улентуй. Внутри их встретили женщины в не менее эффектных костюмах, «великолепная восьмерка» проголосовала, а на прощание выкрикнула хором что-то на бурятском.

В Окинском и Кабанском районах Бурятии на выборы пришли избиратели в костюмах кабана и белого медведя, а в Тарбагатайском районе республики – символ этого региона по имени Тарбаган. Одноименное животное является представителем рода сурков. Правда, пришедший на выборы бурятский Тарбаган был больше похож на бобра двумя передними зубами.

Кроме того, в этой республике пришли отдать голоса за своего президента три волонтера из центра финансовой грамотности в костюмах Задиры-Транжиры, Феечки-Копеечки и Гнома-Эконома.

Вызов Трабагана приняли в Калужской области. Там на выборы пришел «широко известный» в регионе маскот местного Минприроды, выхухоль Хохуля (на фото). В 2021 году, когда Хохуля только появился в публичном поле, его вид многих пугал, однако до отмены выхухоля дело так и не дошло, похоже, привыкли.

В Красноярске девушка пришла на выборы в костюме блина, совместив таким образом свой гражданский долг с Масленицей. На избирательном участке в Тюмени был замечен картонный (или не совсем) Такер Карлсон. Правда, он не голосовал и не брал ни у кого интервью, а просто стоял, притягивая к себе любителей селфи.