«Пес Кокос, Такер и Хохуля»: Бурятия задала тренд креативных выборов
Бурятские ковбои затмили на выборах Феечку-Копеечку и Гнома-Эконома, Хохуля принял вызов Тарбагана, а в Перми робот повторил печальную судьбу Чебурашки.
Первый день голосования на выборах президента России поставил рекорд по различным перформансам. На избирательных участках были замечены маскоты, животные и киногерои, при этом больше всего необычных историй произошло в Бурятии.
БУРЯТСКИЕ ВСАДНИКИ, ТАРБАГАН И ХОХУЛЯ
15 марта утром соцсети облетело видео, напоминающее вестерн. Под эпичную музыку к избирательному участку подъехали восемь всадников в национальных бурятских костюмах, которыми оказались жители села Улентуй. Внутри их встретили женщины в не менее эффектных костюмах, «великолепная восьмерка» проголосовала, а на прощание выкрикнула хором что-то на бурятском.
В Окинском и Кабанском районах Бурятии на выборы пришли избиратели в костюмах кабана и белого медведя, а в Тарбагатайском районе республики – символ этого региона по имени Тарбаган. Одноименное животное является представителем рода сурков. Правда, пришедший на выборы бурятский Тарбаган был больше похож на бобра двумя передними зубами.
Кроме того, в этой республике пришли отдать голоса за своего президента три волонтера из центра финансовой грамотности в костюмах Задиры-Транжиры, Феечки-Копеечки и Гнома-Эконома.
Вызов Трабагана приняли в Калужской области. Там на выборы пришел «широко известный» в регионе маскот местного Минприроды, выхухоль Хохуля (на фото). В 2021 году, когда Хохуля только появился в публичном поле, его вид многих пугал, однако до отмены выхухоля дело так и не дошло, похоже, привыкли.
В Красноярске девушка пришла на выборы в костюме блина, совместив таким образом свой гражданский долг с Масленицей. На избирательном участке в Тюмени был замечен картонный (или не совсем) Такер Карлсон. Правда, он не голосовал и не брал ни у кого интервью, а просто стоял, притягивая к себе любителей селфи.
ПЕС КОКОС И ПОГРУСТНЕВШИЙ РОБОТ
В городе Геническе Херсонской области хозяевам помог проголосовать пес Кокос, миленький белый шпиц. Еще один шпиц, но уже рыжий, пришел на выборы с хозяйкой в Зеленограде. Женщина рассказала, что собачку зовут Жаклин Монро, при этом она «участвует во всех важных делах семьи».
В Перми на избирательный участок приехал гость из будущего – красивый черно-белый робот Promobot, однако ему проголосовать не дали. Член участковой комиссии пояснила обладателю искусственного интеллекта, что для выборов президента нужен человеческий паспорт, а не технический.
«Очень жаль, надеюсь, скоро роботов уравняют в правах с людьми», — ответил погрустневший робот.
В 2023 году похожий инцидент произошел на сентябрьских региональных выборах. В Химках тогда на избирательный участок пришел Чебурашка, но от него потребовали снять костюм и показать лицо.
«Вы что, хотите видеть голого Чебурашку?» - парировал герой гремевшего тогда в стране фильма. Однако женщина из ибирокома отвергла это предложение, после чего Чебурашка стал требовать апельсины, назвал происходящее «произволом» и сказал, что пошел за Геной.
Сегодня на выборы пришли не менее двух Чебурашек. Югорский киногерой оказался девушкой, а подмосковный проголосовал в футболке в цветах российского триколора. Ну а в Тюмени на выборы пришла блондинка в бело-розовом клетчатом платье, в которой журналисты признали Барби.
Помимо Чебурашек на выборы президента России пришел еще один участник прошлогоднего перформанса. Во Владивостоке проголосовал пират, являющийся маскотом хоккейного клуба «Адмирал». При этом произошла метаморфоза с его именем: в 2023 году одноглазого избирателя называли Пиратычем, а сейчас – Адмиралычем.
В прошлом году на выборы также приходили княгиня Ольга, Нерпа и псковский Барс, похожий на льва. А вот сыровар Олег Сирота, прославившийся появлением на выборах с козой Меркель, сегодня на выборы не пришел, уделив большее внимание блинам с камамбером.
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