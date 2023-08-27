Свобода под санкциями. Уехавшие миллиардеры открещиваются от России ради бизнеса на Западе

10 августа Аркадий Волож выступил с заявлением, в котором резко осудил спецоперацию на Украине. Бизнесмен, в частности, заявил о варварстве и ужасе, признав, что «и на мне есть доля ответственности за действия страны». При этом Волож не забыл напомнить, что уехал из России в Израиль еще в 2014 году, чем развеселил журналистов.

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож принял решение об уходе из компании для того, чтобы спокойно работать над собственными новыми проектами и попытаться выйти из-под санкций Евросоюза, заявилпредседатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в разговоре с НСН.

«Аркадий Волож давно не принимает участие в оперативной деятельности компании, которая работает на территории России, он давно уехал. Искренне жаль, что он уходит, потому что как стратег он прекрасен... Он уходит, чтобы можно было спокойненько работать над какими-нибудь проектами... В принципе, «Яндекс» от руководства уже очень мало зависит, как и «Вконтакте», и Сбер»», - отметил Клименко.