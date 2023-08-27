Свобода под санкциями. Уехавшие миллиардеры открещиваются от России ради бизнеса на Западе
Эмигрировавшие после начала специальной военной операции российские бизнесмены пытаются выйти из-под санкций, избавляясь от бизнеса в РФ и демонстрируя лояльность Западу. Адвокаты сооснователя российского «Яндекса» Аркадия Воложа обратились к властям ЕС с просьбой снять с него экономические ограничения.
Сооснователь компании «Яндекс» Аркадий Волож обратился к властям ЕС с просьбой исключить его из санкционных списков. Обращение об отмене санкционных действий в отношении Воложа направили его адвокаты, пишет газета The Financial Times.
10 августа Аркадий Волож выступил с заявлением, в котором резко осудил спецоперацию на Украине. Бизнесмен, в частности, заявил о варварстве и ужасе, признав, что «и на мне есть доля ответственности за действия страны». При этом Волож не забыл напомнить, что уехал из России в Израиль еще в 2014 году, чем развеселил журналистов.
Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож принял решение об уходе из компании для того, чтобы спокойно работать над собственными новыми проектами и попытаться выйти из-под санкций Евросоюза, заявилпредседатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в разговоре с НСН.
«Аркадий Волож давно не принимает участие в оперативной деятельности компании, которая работает на территории России, он давно уехал. Искренне жаль, что он уходит, потому что как стратег он прекрасен... Он уходит, чтобы можно было спокойненько работать над какими-нибудь проектами... В принципе, «Яндекс» от руководства уже очень мало зависит, как и «Вконтакте», и Сбер»», - отметил Клименко.
Политолог Павел Салин, комментируя НСН новые заявления Воложа по СВО, предположил, что тот решил усилить свои переговорные позиции по разделу активов «Яндекса», либо захотел хлопнуть по ним дверью.
«В последние месяцы появляется все больше косвенных признаков того, что сделка по разделу активов буксует. То есть, зарубежные акционеры не хотят передавать российскую часть активов тем персонам, которых согласовал Кремль. Часть тех персон, которые согласовал Кремль и которые приемлемы для зарубежных акционеров "Яндекса", все больше уклоняются от участия в этой сделке. Через участие в сделке они не хотят попасть под санкции на свои другие зарубежные активы, чтобы не подставиться. Видимо, заявление Воложа связано с тем, что реализация технической сделки забуксовала… Возможно, он хочет усилить свои сделочные переговорные позиции. Либо он понял, что раздел бесперспективен и решил громко хлопнуть дверью, чтобы меньше было рисков для активов на Западе», - объяснил Салин.
Ранее, 11 августа, Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло основателей «Альфа-Групп» Михаила Фридмана и Петра Авена так называемый SDN-список, предполагающий самые жесткие ограничения, в частности, блокировку всех активов. Добиваясь снятия санкций, они пытались продать свои российские активы, но безрезультатно. Всячески уйти от западных санкций пытается и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, который просил Forbes не называть его российским миллиардером. После переехда в Дубай в 2017 году Дуров сизбегает громких политических заявлений.
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