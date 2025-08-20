Экс-министр Ставрополья и его сообщники осуждены за хищения из фонда для СВО

Суд в Ставропольском крае признал виновными бывшего министра по делам национальностей региона Александра Писаренко и членов созданной им преступной группы в хищении более 130 миллионов рублей, предназначенных для обеспечения участников СВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру края.

По данным следствия, в сентябре 2022 года Писаренко организовал схему совместно с директором краевого казачьего центра Андреем Воронцовым.