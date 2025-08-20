Экс-министр Ставрополья и его сообщники осуждены за хищения из фонда для СВО

Суд в Ставропольском крае признал виновными бывшего министра по делам национальностей региона Александра Писаренко и членов созданной им преступной группы в хищении более 130 миллионов рублей, предназначенных для обеспечения участников СВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру края.

По данным следствия, в сентябре 2022 года Писаренко организовал схему совместно с директором краевого казачьего центра Андреем Воронцовым.

Вторжению в Курскую область привели хищения при строительстве укреплений

От имени министерства они заключали госконтракты с предпринимателями на поставку товаров по завышенным ценам, что позволило вывести средства из регионального резервного фонда.

Шестеро фигурантов получили реальные сроки от 2 до 9 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режима. Трое осуждены условно на сроки от 1 до 3 лет, еще двум женщинам назначены реальные сроки от 2,5 до 4 лет с отсрочкой наказания до достижения их детьми 14-летнего возраста. Все подсудимые признаны виновными по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ПриговорХищенияСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры