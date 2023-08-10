«История закончена»: Основатель «Яндекса» Волож осудил СВО
Основатель «Яндекса» Аркадий Волож выступил с заявлением с осуждением спецоперации на Украине. Его высказывания приводят Reuters и ряд других СМИ.
Волож, в частности, заявил, что против СВО и «в ужасе от того, что каждый день в дома украинцев летят бомбы».
«Несмотря на то, что с 2014 года я не живу в России, я понимаю, что и на мне есть доля ответственности за действия страны», - признался основатель «Яндекса».
Он отметил, что в 2014 году переехал в Израиль, в феврале 2022 года понял, что «моя история с Яндексом закончена», а после начала спецоперации сосредоточился на «поддержке талантливых российских инженеров, которые решили покинуть страну».
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко ранее предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что Волож принял решение об уходе из «Яндекса», чтобы попытаться выйти из-под санкций Евросоюза.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru