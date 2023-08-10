«История закончена»: Основатель «Яндекса» Волож осудил СВО

«Несмотря на то, что с 2014 года я не живу в России, я понимаю, что и на мне есть доля ответственности за действия страны», - признался основатель «Яндекса».

Он отметил, что в 2014 году переехал в Израиль, в феврале 2022 года понял, что «моя история с Яндексом закончена», а после начала спецоперации сосредоточился на «поддержке талантливых российских инженеров, которые решили покинуть страну».

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко ранее предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что Волож принял решение об уходе из «Яндекса», чтобы попытаться выйти из-под санкций Евросоюза.

