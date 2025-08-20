Писатель Олег Рой объяснил важность патриотической литературы в школе

Патриотическая литература является проводником нравственных и духовных ценностей, которые необходимы детям сегодня, сказал писатель Олег Рой.

В отсутствие патриотических ценностей дети начинают ориентироваться на ложных кумиров, придуманных Западом для манипуляции, допустил в беседе с НСН российский писатель Олег Рой.

В Книжном Союзе раскрыли, чью патриотическую прозу будут ставить в театрах

Министерство просвещения России сформировало список современных произведений патриотической направленности, рекомендованных для внеклассного чтения. Из перечня, представленного на сайте ведомства, следует, что детям с 5 класса рекомендуют читать Олега Роя «Тени Донбасса». Как пояснил Рой, в его сборнике немало рассказов, которые подойдут для аудитории среднего школьного возраста.

«Всю книгу целиком лучше читать ближе к 9 классу, но "Тени Донбасса" - это сборник рассказов и там есть истории, которые, как мне кажется, можно читать и пятиклассникам. Например, "Взрослый", "Шапка Командира", "ПАБЕДА" - это истории из жизни таких же детей, их ровесников. Это короткие и очень живые сюжеты, написанные понятным и простым языком. Более того, книга "Тени Донбасса" иллюстрирована рисунками детишек ДНР и ЛНР. Так что, мне кажется, ничего страшного, если ребенок познакомится с рассказами "Тени Донбасса" и в пятом классе», - заявил он.

Прилепин и былины: Драпеко назвала произведения для списка внеклассного чтения

По словам собеседника НСН, художественные произведения о спецоперации позволят привить школьникам любовь к родине.

«Я уверен, что говорить с детьми об СВО, в том числе через поэзию и прозу, не только можно, но и необходимо. Сейчас идёт война за наше будущее, мы защищаем то, что для нас важно и дорого, наши ценности и ориентиры. Прививая детям любовь к Родине, надо показывать, какой ценой дается все это. Любовь к Родине, нравственные и духовные ценности вкладываются с детства. И с самых первых классов наши дети должны ориентироваться на наши истинные ценности, а не на ложных кумиров, придуманных для них Западом, для того, чтобы ими было проще манипулировать. Уверен, что для этого необходимо использовать любой инструментарий - и уроки с «разговорами о главном», и книги, и анимацию, и кинематограф», - сказал Рой.

В 2025 году продажи современной патриотической прозы выросли вдвое

Как добавил писатель, он в данный момент принимает участие в разработке сразу нескольких проектов патриотической направленности.

«У меня с моей командой на сегодняшний день в разработке находится сразу несколько проектов, направленных на патриотическое воспитание. Они включают книги, фильмы, мультфильмы, игры, сувениры. Они о ценностях, без которых завтра наши дети не сумеют сами ни учить, ни строить, ни лечить, ни изобретать, ни защищать, ни управлять своей, нашей страной. Об этом роман "Тени Донбасса" и другие книги моей "донбасской серии", об этом проект "Время героев", который мы делали с моим другом, фронтовым поэтом Сергеем Лобановым, этому у меня посвящена целая вселенная "Герои страны Счастья", которая создается специально для наших детей», - рассказал он.

Ранее президент Российского книжного союза Сергей Степашин сообщал, что в России намерены начать постановку произведений современных авторов на сцене, а в дальнейшем и их экранизацию. По его словам, соответствующее соглашение с Союзом театральных деятелей России в лице председателя и по совместительству руководителя «Современника» и «Табакерки» Владимира Машкова уже подписано, напоминает «Радиоточка НСН»

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ПатриотизмШкола

Горячие новости

Все новости

партнеры