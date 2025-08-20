Министерство просвещения России сформировало список современных произведений патриотической направленности, рекомендованных для внеклассного чтения. Из перечня, представленного на сайте ведомства, следует, что детям с 5 класса рекомендуют читать Олега Роя «Тени Донбасса». Как пояснил Рой, в его сборнике немало рассказов, которые подойдут для аудитории среднего школьного возраста.

«Всю книгу целиком лучше читать ближе к 9 классу, но "Тени Донбасса" - это сборник рассказов и там есть истории, которые, как мне кажется, можно читать и пятиклассникам. Например, "Взрослый", "Шапка Командира", "ПАБЕДА" - это истории из жизни таких же детей, их ровесников. Это короткие и очень живые сюжеты, написанные понятным и простым языком. Более того, книга "Тени Донбасса" иллюстрирована рисунками детишек ДНР и ЛНР. Так что, мне кажется, ничего страшного, если ребенок познакомится с рассказами "Тени Донбасса" и в пятом классе», - заявил он.