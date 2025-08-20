Медведев отверг идею размещения войск НАТО на Украине

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал обсуждаемую на Западе идею отправки военного контингента НАТО на Украину, отметив, что такие силы не могут считаться миротворческими. По его словам, Москва не примет подобную «гарантию безопасности» для Киева.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и LCI назвал Россию «дестабилизирующей силой» и «угрозой для европейцев», не исключив возможность размещения военных.