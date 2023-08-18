СМИ: На Украине возбудили уголовное дело против Михаила Фридмана

Речь идёт о Сенс-банке, который ранее работал под брендом «Альфа-банк Украина» и совладельцем которого некогда был предприниматель из РФ. По версии следствия, он привлёк подконтрольных учредителей и руководителей компаний, и с их помощью вывел активы кредитной организации под видом выплаты роялти за использование торговых знаков.

Имя подозреваемого в украинской прокуратуре не раскрывают. По данным местных СМИ, которые ссылаются на источники в правоохранительных органах, речь идёт о Михаиле Фридмане.

При этом в МВД Украины уточнили, что всего фигурантами дела являются девять человек.

Ранее власти США объявили о вводе санкций против российских предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

