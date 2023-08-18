СМИ: На Украине возбудили уголовное дело против Михаила Фридмана
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении российского бизнесмена, которого подозревают в выводе капитала, сообщает пресс-служба ведомства.
Речь идёт о Сенс-банке, который ранее работал под брендом «Альфа-банк Украина» и совладельцем которого некогда был предприниматель из РФ. По версии следствия, он привлёк подконтрольных учредителей и руководителей компаний, и с их помощью вывел активы кредитной организации под видом выплаты роялти за использование торговых знаков.
Имя подозреваемого в украинской прокуратуре не раскрывают. По данным местных СМИ, которые ссылаются на источники в правоохранительных органах, речь идёт о Михаиле Фридмане.
При этом в МВД Украины уточнили, что всего фигурантами дела являются девять человек.
Ранее власти США объявили о вводе санкций против российских предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru