Хуже не будет: Заявление основателя «Яндекса» Воложа не ударит по Кудрину

В прошлом году, 3 июня, Аркадий Волож попал под санкции Евросоюза. В тот же день «Яндекс» объявил, что он покинет должность гендиректора группы компаний, совет директоров и оставит руководящие должности в международных «дочках». В конце декабря бизнесмен написал сотрудникам письмо о том, что покидает «Яндекс».

При этом в ноябре 2022 года голландская Yandex N.V. сообщила о плане по разделу компании на российскую и международную части. Как отмечали источники РБК, сделка предполагала, что Волож уступит контроль над российской частью бизнеса в обмен на право развивать за рубежом интеллектуальную собственность в сфере беспилотных, облачных, образовательных технологий, а также разметки данных. При этом владельцем более 50% российского «Яндекса» могут стать новые инвесторы. Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщал, что интерес к покупке контрольного пакета в российском бизнесе выражали миллиардеры Владимир Потанин и Вагит Алекперов.

Совет Федерации освободил Кудрина от должности главы Счетной палаты 30 ноября по представлению Владимир Путина. Позднее, 5 декабря, Алексей Кудрин сообщил, что перешел в «Яндекс» на пост советника по корпоративному развитию, передает «Радиоточка НСН».

