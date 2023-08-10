Хуже не будет: Заявление основателя «Яндекса» Воложа не ударит по Кудрину
Бывший председатель Счетной палаты Кудрин с помощью выхода на президента Путина должен был решить вопросы схемы сделки по разделу активов «Яндекса», но не смог, отметил в эфире НСН политолог Павел Салин.
Заявление основателя «Яндекса» Аркадия Воложа против спецоперации на Украине не ударит по позициям экс-председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, который перешел работать в компанию, заявил политолог Павел Салин в интервью НСН. По его словам, репутация Кудрина и так пострадала из-за того, что он не смог согласовать схему сделки по разделу активов «Яндекса».
Накануне Аркадий Волож выступил против спецоперации России на Украине. При этом на днях в биографии Воложа появились правки: он стал «израильским бизнесменом казахского происхождения». Павел Салин считает, что такое заявление отразится на судьбе российских активов «Яндекса».
«Вряд ли конкретно это заявление ударит по Кудрину (советник по корпоративному развитию «Яндекса» - ред. НСН). Скорее, это отразится на судьбе российских активов «Яндекса». Если по позициям Кудрина и нанесен уже какой-то удар, то не из-за этого заявления, а из-за того, что он не смог согласовать или предложить выгодную обеим сторонам схему сделки, для которой его и приглашали на эту должность. Сделка была согласована до Кудрина, он должен был согласовать техническое оформление, пользуясь своим положением. Считается, что Кудрин имеет прямой выход на президента РФ Владимира Путина в решении вопросов подобного масштаба. На эту должность его и пригласили для того, чтобы он оперативно решал эти вопросы, пользуясь выходом на Путина», - сказал Салин.
Он отметил, что сделка по разделу активов «Яндекса» стоит на месте. По словам политолога, часть тех персон, которые согласовал Кремль и которые приемлемы для зарубежных акционеров, уклоняются от участия в этой сделке, чтобы не попасть под санкции на свои другие активы.
«В последние месяцы появляется все больше косвенных признаков того, что сделка по разделу активов буксует. То есть, зарубежные акционеры не хотят передавать российскую часть активов тем персонам, которых согласовал Кремль. Часть тех персон, которые согласовал Кремль и которые приемлемы для зарубежных акционеров «Яндекса», все больше уклоняются от участия в этой сделке. Через участие в сделке они не хотят попасть под санкции на свои другие зарубежные активы, чтобы не подставиться. Видимо, заявление Воложа связано с тем, что реализация технической сделки забуксовала… Возможно, он хочет усилить свои сделочные переговорные позиции. Либо он понял, что раздел бесперспективен и решил громко хлопнуть дверью, чтобы меньше было рисков для активов на Западе», - резюмировал собеседник НСН.
В прошлом году, 3 июня, Аркадий Волож попал под санкции Евросоюза. В тот же день «Яндекс» объявил, что он покинет должность гендиректора группы компаний, совет директоров и оставит руководящие должности в международных «дочках». В конце декабря бизнесмен написал сотрудникам письмо о том, что покидает «Яндекс».
При этом в ноябре 2022 года голландская Yandex N.V. сообщила о плане по разделу компании на российскую и международную части. Как отмечали источники РБК, сделка предполагала, что Волож уступит контроль над российской частью бизнеса в обмен на право развивать за рубежом интеллектуальную собственность в сфере беспилотных, облачных, образовательных технологий, а также разметки данных. При этом владельцем более 50% российского «Яндекса» могут стать новые инвесторы. Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщал, что интерес к покупке контрольного пакета в российском бизнесе выражали миллиардеры Владимир Потанин и Вагит Алекперов.
Совет Федерации освободил Кудрина от должности главы Счетной палаты 30 ноября по представлению Владимир Путина. Позднее, 5 декабря, Алексей Кудрин сообщил, что перешел в «Яндекс» на пост советника по корпоративному развитию, передает «Радиоточка НСН».
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