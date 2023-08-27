СМИ: Волож просит исключить его из санкционных списков ЕС
Сооснователь компании «Яндекс» Аркадий Волож обратился к властям ЕС с просьбой исключить его из санкционных списков, пишет газета The Financial Times.
По данным издания, обращение о отмене санкционных действий в отношении Воложа направили его адвокаты.
Власти Евросоюза могут рассмотреть запрос Воложа в следующем месяце.
По мнению источника, близкого к Воложу, просьбу вряд ли удовлетворят: российские предприниматели, которые надеются выйти из-под западных санкций ,принимают «желаемое за действительное», отмечает ТАСС.
Ранее Волож выразил несогласие с решением российских властей о начале специальной военной операции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru