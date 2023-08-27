СМИ: Волож просит исключить его из санкционных списков ЕС

Старовойт: многоквартирный дом в Курске получил повреждения в результате падения дрона

МЧС: нашли тургруппу из пяти человек, которая пропала во время сплава по реке Тыя в Северо-Байкальском районе Бурятии

Варшавер: режиссер Глеб Панфилов умер в возрасте 89 лет

Фонд «Бумажная птица»» проведет онлайн встречу с лидером группы «АукцЫон Олегом Гаркушей

Гидрометцентр: в воскресенье в Москве +21…+23, без осадков