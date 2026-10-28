«Для предпринимателя расчетный счет и дистанционное банковское обслуживание — основа ежедневной работы; через них он получает выручку, платит поставщикам, перечисляет зарплату сотрудникам и налоги. Если банк ограничивает операции на недели или месяцы, бизнес рискует сорвать поставки, нарушить договорные обязательства, потерять клиентов и понести убытки. При этом обязательства перед сотрудниками и контрагентами никуда не исчезают. Банки обязаны бороться с мошенничеством и отмыванием денег, поэтому усиливают контроль. Но под ограничения могут попадать и добросовестные компании, например из-за нетипичной суммы платежа или особенностей расчётов с контрагентами. Особенно уязвим малый бизнес, у которого зачастую один расчётный счёт и нет финансового резерва на несколько месяцев простоя», — сказал Дружинин.

Собеседник НСН призвал сделать контроль со стороны банков более избирательным и обоснованным.

«Контроль нужно сделать более адресным. Во-первых, банки должны объяснять причины ограничений и предоставлять конкретный перечень необходимых документов. Во-вторых, нужны разумные сроки рассмотрения документов и отказ от бесконечных повторных запросов одних и тех же сведений. В-третьих, необходим работающий механизм обжалования, позволяющий оперативно восстановить обслуживание, если законность операций подтверждена. Необычная сумма перевода или новый контрагент сами по себе не означают, что предприниматель нарушает закон. Банки должны учитывать реальную хозяйственную деятельность компании, а борьба с финансовыми преступлениями не должна превращаться в препятствие для легального бизнеса», — добавил он.

Ранее Центробанк рекомендовал финансовым организациям не дожидаться обращений клиентов, а самостоятельно связываться с ними после приостановки операций и дистанционного обслуживания.

