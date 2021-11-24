«Признак отчаяния»: Онищенко восхищен авторами «письма врачей», но опасается «уголовки»
«Диссидентствующие антипрививочники» могут согласиться на предложение врачей ради хайпа, сказал НСН Геннадий Онищенко.
Письмо врачей к противникам вакцинации от COVID-19 является признаком отчаяния и может грозить его авторам уголовной ответственностью, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
Ранее стало известно, что известные российские врачи написали открытое письмо «противникам вакцинации», в том числе политикам и актерам, в котором предложили им посетить «красные зоны», больничные отделения реанимации и морги, чтобы, возможно, изменить свое мнение.
«Я восхищаюсь своими коллегами, но расцениваю это, как признак отчаяния, потому что им-то больше всего достается. Эти (противники вакцинации – прим. НСН) треплются языками, а они (врачи – прим. НСН) пожинают плоды, рискуя своим здоровьем и каждый день видя мучение людей. Низкий поклон всем, кто подписал это письмо. Но это очень жестоко по отношению к тем, к кому они обращаются. Это риск, что диссидентствующие по непонятным причинам люди могут заразиться в «красной зоне». От отчаяния мои коллеги подставляются под Уголовный кодекс, потому что сам факт обращения и приглашения в «красную зону» - это нарушение законодательства. Они могут попасть под статью за попытку подвергнуть опасности жизнь и здоровье известных в стране людей», - сказал Онищенко.
При этом он надеется, что письмо все-таки «образумит» противников вакцинации, которые могут согласиться на предложение врачей «ради хайпа».
«Давайте, если эти (противники вакцинации – прим. НСН) ради хайпа согласятся пойти в эту зону, чтобы лишний раз о себе напомнить и показать свое псевдомужество, поищем другие пути для убеждения. Хотя, я надеюсь, что это письмо как-то образумит всю эту разношерстную компанию, которая совершенно безответственно призывает людей рисковать своим здоровьем и жизнью», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Авторами обращения стали 11 врачей. В их числе, в частности, главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, главврач Филатовской больницы Валерий Вечорко и главврач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
«Учитывая то, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать», - говорится в обращении.
Письмо врачей адресовано, в частности, политикам Геннадию Зюганову, Сергею Миронову и Петру Толстому, актерам Оскару Кучере, Егору Бероеву и Марии Шукшиной, певцам Константину Кинчеву, Юрию Лозе и Кате Лель.
Бывший депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, также включенный в число «противников вакцинации», сказал «Радиоточке НСН», что отказывается от «экскурсии», поскольку работал в выездной реанимационной бригаде
При этом он уточнил, что выступает не против вакцинации в целом, а против принуждения к этому россиян и «агрессивного навязывания» прививок препаратами, не полностью прошедшими испытания.
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