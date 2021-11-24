«Признак отчаяния»: Онищенко восхищен авторами «письма врачей», но опасается «уголовки»

«Я восхищаюсь своими коллегами, но расцениваю это, как признак отчаяния, потому что им-то больше всего достается. Эти (противники вакцинации – прим. НСН) треплются языками, а они (врачи – прим. НСН) пожинают плоды, рискуя своим здоровьем и каждый день видя мучение людей. Низкий поклон всем, кто подписал это письмо. Но это очень жестоко по отношению к тем, к кому они обращаются. Это риск, что диссидентствующие по непонятным причинам люди могут заразиться в «красной зоне». От отчаяния мои коллеги подставляются под Уголовный кодекс, потому что сам факт обращения и приглашения в «красную зону» - это нарушение законодательства. Они могут попасть под статью за попытку подвергнуть опасности жизнь и здоровье известных в стране людей», - сказал Онищенко.

При этом он надеется, что письмо все-таки «образумит» противников вакцинации, которые могут согласиться на предложение врачей «ради хайпа».

«Давайте, если эти (противники вакцинации – прим. НСН) ради хайпа согласятся пойти в эту зону, чтобы лишний раз о себе напомнить и показать свое псевдомужество, поищем другие пути для убеждения. Хотя, я надеюсь, что это письмо как-то образумит всю эту разношерстную компанию, которая совершенно безответственно призывает людей рисковать своим здоровьем и жизнью», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Авторами обращения стали 11 врачей. В их числе, в частности, главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, главврач Филатовской больницы Валерий Вечорко и главврач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.

«Учитывая то, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать», - говорится в обращении.

Письмо врачей адресовано, в частности, политикам Геннадию Зюганову, Сергею Миронову и Петру Толстому, актерам Оскару Кучере, Егору Бероеву и Марии Шукшиной, певцам Константину Кинчеву, Юрию Лозе и Кате Лель.