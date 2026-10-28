Что включено? Зачем Турция собирается дробить популярный туристический формат
Действующая система «все включено» устраивает и бизнес, и гостей, которым важна прежде всего простота выбора, сказал НСН Геннадий Ламшин.
Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин сказал НСН, что дробление системы «все включено» в Турции лишь усложнит администрирование и расчеты, при этом реальных опций для сегментации почти нет.
Ранее представитель гостиничной группы Kilit Group Толга Килит предложил разделить формат «все включено» на пять категорий, сообщила в среду Ассоциация туроператоров России (АТОР). Предполагается, что к разработке новой системы могут привлечь министерство культуры и туризма Турции. Инициатива направлена на то, чтобы туристы могли еще до бронирования понять, какие услуги и варианты питания входят в стоимость отдыха, а также оценить различия между категориями.
Ламшин скептически оценил идею дробления системы «все включено» на несколько категорий.
«Я слышал про предложение разделить систему на пять категорий. Но если ее дробить, то как это вообще может выглядеть? По сути, "играть" с дроблением можно разве что с алкоголем: крепкий алкоголь или без него, вино или без вина, пиво или без пива. И то сейчас уже есть разделение на форматы "с алкоголем" и "без алкоголя" — по сути, две базовые опции. Что еще можно дробить — даже не представляю. Это сильно усложняет и саму систему, и расчеты. Предложения звучат со стороны туристического сектора Турции. На мой взгляд, это вряд ли стоит делать. Система сейчас рабочая, она устраивает участников рынка и нравится гостям. Если ее еще больше дробить и усложнять, это будет только создавать дополнительные трудности», — сказал собеседник НСН.
По его словам, попытки усложнить популярный формат могут принести больше трудностей, чем пользы.
«Можно провести аналогию с системой звезд: если, скажем, категорию "четыре звезды" дополнительно разбить на подсистемы — где-то что-то входит, где-то не входит, — это усложнит восприятие и администрирование. Не очень понятно, зачем это нужно и кому выгодно. Люди привыкнут к любым изменениям, если они произойдут. Возможно, кому-то новый формат даже понравится. Но, на мой взгляд, в этом нет необходимости. Более того, такие изменения могут быть невыгодны самим гостиницам: усложняется система администрирования, растут издержки на расчёты и управление. Туристам, наоборот, нужна простота выбора. У них и сейчас есть из чего выбирать, и это удобно. Не думаю, что российские туристы откажутся от отдыха в Анталье из‑за возможных изменений. Наш человек от такого отдыха не откажется ни в коем случае», — добавил эксперт.
Власти Турции не планируют кардинальных изменений в отелях с системой «все включено» перед предстоящим туристическим сезоном, несмотря на различные предложения отрасли, сообщили РИА Новости в администрации президента страны. Дискуссия об изменении системы all inclusive в Турции продолжается уже несколько лет. Среди причин называют рост стоимости продуктов и необходимость сокращения пищевых отходов, а также стремление стимулировать туристов больше тратить за пределами отелей.
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