По его словам, попытки усложнить популярный формат могут принести больше трудностей, чем пользы.

«Можно провести аналогию с системой звезд: если, скажем, категорию "четыре звезды" дополнительно разбить на подсистемы — где-то что-то входит, где-то не входит, — это усложнит восприятие и администрирование. Не очень понятно, зачем это нужно и кому выгодно. Люди привыкнут к любым изменениям, если они произойдут. Возможно, кому-то новый формат даже понравится. Но, на мой взгляд, в этом нет необходимости. Более того, такие изменения могут быть невыгодны самим гостиницам: усложняется система администрирования, растут издержки на расчёты и управление. Туристам, наоборот, нужна простота выбора. У них и сейчас есть из чего выбирать, и это удобно. Не думаю, что российские туристы откажутся от отдыха в Анталье из‑за возможных изменений. Наш человек от такого отдыха не откажется ни в коем случае», — добавил эксперт.

Власти Турции не планируют кардинальных изменений в отелях с системой «все включено» перед предстоящим туристическим сезоном, несмотря на различные предложения отрасли, сообщили РИА Новости в администрации президента страны. Дискуссия об изменении системы all inclusive в Турции продолжается уже несколько лет. Среди причин называют рост стоимости продуктов и необходимость сокращения пищевых отходов, а также стремление стимулировать туристов больше тратить за пределами отелей.

