Фтизиатр предупредила о неочевидных симптомах туберкулеза
Врач-фтизиатр, заведующая Истринским филиалом Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Анжела Кондрашкина в беседе с «Лентой.ру» предупредила, что болезнь может долго развиваться без выраженных признаков.
К таким симптомам специалист отнесла длительный кашель, ночную потливость, необъяснимое снижение массы тела, слабость и продолжительное повышение температуры. Эти признаки не всегда говорят об инфекции, но требуют незамедлительного обращения за медпомощью.
Кондрашкина добавила, что главное условие раннего выявления — не ждать ухудшения самочувствия, а своевременно проходить профилактические обследования, включая флюорографию и рентгенографию органов грудной клетки.
Также врач опровергла мнение, что инфекция встречается только у социально неблагополучных людей. Она назвала его «социальным хамелеоном». Болезнь не смотрит на прописку или толщину кошелька и не различает олигарха и студента.
До этого сообщали, что в РФ до конца года планируют завершить исследования вакцины от туберкулеза.
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