Фтизиатр предупредила о неочевидных симптомах туберкулеза

К таким симптомам специалист отнесла длительный кашель, ночную потливость, необъяснимое снижение массы тела, слабость и продолжительное повышение температуры. Эти признаки не всегда говорят об инфекции, но требуют незамедлительного обращения за медпомощью.



Кондрашкина добавила, что главное условие раннего выявления — не ждать ухудшения самочувствия, а своевременно проходить профилактические обследования, включая флюорографию и рентгенографию органов грудной клетки.



Также врач опровергла мнение, что инфекция встречается только у социально неблагополучных людей. Она назвала его «социальным хамелеоном». Болезнь не смотрит на прописку или толщину кошелька и не различает олигарха и студента.



До этого сообщали, что в РФ до конца года планируют завершить исследования вакцины от туберкулеза.

