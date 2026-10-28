Она также обозначила меры, которые были бы полезны в рамках расширения психологической помощи россиянам.

«Среди дополнительных мер, которые были бы полезны, — развитие доступных служб по месту жительства, учебы и работы людей разного уровня достатка. Важны не только бесплатность, но и разумные сроки ожидания, удобный график, возможность продолжить помощь после первичного обращения. Дистанционные консультации с требованиями к конфиденциальности могут уменьшать территориальные барьеры, хотя подходят не для любой ситуации и требуют возможности направить человека на очную помощь. Главное — человеку должно быть легко выяснить, где получить бесплатную помощь, чем психолог отличается от психиатра и как проверить подготовку специалиста», — указала эксперт.

Ранее Каталина сказала НСН, что исследования показывают, что «поколение цифры» оказалось самым жизнерадостным, но это не означает, что у российской молодежи нет депрессии, возможно, молодые россияне более оптимистичны, пока не столкнулись с совокупностью долгосрочных обязательств.

