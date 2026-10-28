Проблему не решает: Как поможет налоговый вычет за консультации психолога
Финансовые стимулы не решают системных проблем отрасли, сказала НСН Екатерина Каталина.
Налоговый вычет за консультации психолога может сделать регулярные встречи со специалистом чуть менее затратными, но одних финансовых мер недостаточно, сказала НСН психолог Екатерина Каталина.
В России предложили ввести налоговый вычет за расходы на оплату услуг психологов. Такой законопроект внесли в Госдуму. На данный момент медицинские услуги психологов регулируются действующими положениями о вычете на лечение. Новый законопроект создает самостоятельное основание для вычета именно по консультационной помощи, оказываемой вне медорганизаций. Оказывающий услугу специалист должен соответствовать профстандарту «Психолог-консультант».
«Частичный возврат расходов снижает итоговую стоимость помощи и может облегчить продолжение работы с психологом, особенно если требуется несколько встреч. Но возможность возврата части средств зависит от наличия доходов, к которым применим вычет, и соответствующей суммы налога. Поэтому люди с небольшими доходами или без подходящих облагаемых доходов могут получить меньшую поддержку либо не воспользоваться ею вовсе. Важно также различать сумму вычета и сумму возврата: вычет не означает возмещения всей стоимости консультаций. Есть и нефинансовые ограничения: нехватка специалистов в небольших населенных пунктах, неудобное время приема, страх огласки, непонимание того, к кому обращаться. Налоговый механизм сам по себе эти проблемы не решает», — сказала собеседница НСН.
Она также обозначила меры, которые были бы полезны в рамках расширения психологической помощи россиянам.
«Среди дополнительных мер, которые были бы полезны, — развитие доступных служб по месту жительства, учебы и работы людей разного уровня достатка. Важны не только бесплатность, но и разумные сроки ожидания, удобный график, возможность продолжить помощь после первичного обращения. Дистанционные консультации с требованиями к конфиденциальности могут уменьшать территориальные барьеры, хотя подходят не для любой ситуации и требуют возможности направить человека на очную помощь. Главное — человеку должно быть легко выяснить, где получить бесплатную помощь, чем психолог отличается от психиатра и как проверить подготовку специалиста», — указала эксперт.
Ранее Каталина сказала НСН, что исследования показывают, что «поколение цифры» оказалось самым жизнерадостным, но это не означает, что у российской молодежи нет депрессии, возможно, молодые россияне более оптимистичны, пока не столкнулись с совокупностью долгосрочных обязательств.
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