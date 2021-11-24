Экс-депутат Лысаков отказался от приглашения врачей в «красную зону»

Ранее врачи 11 российских больниц предложили ряду звезд, политиков и общественных деятелей, выступающих против вакцинации от COVID-19, посетить «красную зону» и реанимации госпиталей. В своем письме они обращаются не только к Лысакову, но и к депутатам Госдумы Петру Толстому и Геннадию Зюганову, актрисе Марии Шукшиной и актеру Егору Бероеву, политологу Сергею Кургиняну и другим. Врачи надеются победить их скептицизм относительно вакцинации: «Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать».

«Я против обязательной вакцинации непроверенными препаратами. Я не противник вакцинации как таковой, и мои коллеги, которые упомянуты в письме, я думаю, также не противники самой вакцинации. Мы противники принудительной вакцинации препаратами, которые разработаны на новой платформе, которые не прошли полностью испытания, но, которые, тем не менее, государство агрессивно навязывает, в том числе, последнее время перейдя к вакцинации беременных, людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, кормящих грудью женщин и детей», - заметил он.