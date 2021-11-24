Экс-депутат Лысаков отказался от приглашения врачей в «красную зону»
Политик уточнил свою позицию по вакцинации и посетовал на то, что критические мнения слабо представлены в СМИ.
Бывший депутат Госдумы Вячеслав Лысаков отреагировал на включение в список противников вакцинации по версии главврачей 11 ковидных госпиталей. Он уточнил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что выступает не против вакцинации в целом, а против конкретной прививки и её обязательности.
Ранее врачи 11 российских больниц предложили ряду звезд, политиков и общественных деятелей, выступающих против вакцинации от COVID-19, посетить «красную зону» и реанимации госпиталей. В своем письме они обращаются не только к Лысакову, но и к депутатам Госдумы Петру Толстому и Геннадию Зюганову, актрисе Марии Шукшиной и актеру Егору Бероеву, политологу Сергею Кургиняну и другим. Врачи надеются победить их скептицизм относительно вакцинации: «Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать».
«Я против обязательной вакцинации непроверенными препаратами. Я не противник вакцинации как таковой, и мои коллеги, которые упомянуты в письме, я думаю, также не противники самой вакцинации. Мы противники принудительной вакцинации препаратами, которые разработаны на новой платформе, которые не прошли полностью испытания, но, которые, тем не менее, государство агрессивно навязывает, в том числе, последнее время перейдя к вакцинации беременных, людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, кормящих грудью женщин и детей», - заметил он.
При этом Лысаков отказался от приглашения врачей на «экскурсию в красную зону».
«А зачем она мне нужна? Я работал в выездной реанимационной бригаде. Мне эти экскурсии абсолютно не нужны. Они мне ничего нового не скажут. А вот круглые столы на федеральных каналах с активистами обязательной вакцинации, с ее апологетами и с известными мировыми учеными и специалистами, которые имеют альтернативную точку зрения - устроить следовало бы», - отметил он.
По мнению экс-депутата, людей с альтернативной точкой зрения в вопросе вакцинации «не допускают к широкому экрану».
«Это академики Чучалин и Зверев, это доктор Шафалинов, это профессор Рецко и так далее. Почему им не дают высказать свою точку зрения? Вот устроить открытую дискуссию на федеральных каналах – было бы правильно. А мы слышим только одних ярых защитников обязательной, чуть ли не принудительной, вакцинации. Почему трибуну не дают людям, имеющим альтернативную точку зрения, обладающим значительно большим авторитетом и опытом, чем тот же доктор Проценко», - заключил он.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что около 20% врачей сохраняют скепсис по отношению к вакцинам от COVID-19.
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