Арендаторы складов захотели быть подальше от маркетплейсов

В третьем квартале атаки БПЛА стали главным драйвером спроса на складские площади. Новые места для хранения товаров начали искать интернет-продавцы и селлеры, чьи запасы оказались повреждены.



При этом требования арендаторов изменились. По словам партнера одной из организаций Александра Перфильева, теперь чаще берут отдельные здания без соседства с маркетплейсами и федеральными трассами, желательно на севере или северо-востоке. Это самые безопасные направления.



Заметили и остановку падения арендных ставок. Скоро показатель может увеличиться.



Плюс, директор по работе с ключевыми клиентами еще одной компании Сергей Ермилов считает, что в нынешних реалиях рынок расти не может: есть умеренное восстановление спроса и выравнивание средней ставки, но о переломном моменте говорить рано.



Управляющий партнер Яна Кузина добавила, что дальнейшая динамика спроса в долгосрочной перспективе будет зависеть от смягчения денежно-кредитной политики и восстановления коммерческой и инвестиционной активности в регионе.

