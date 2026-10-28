Арендаторы складов захотели быть подальше от маркетплейсов
Осень 2026 года стала значимым моментом для рынка складской недвижимости в столичном регионе, но в текущих условиях их развитие невозможно. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на опрошенных экспертов.
В третьем квартале атаки БПЛА стали главным драйвером спроса на складские площади. Новые места для хранения товаров начали искать интернет-продавцы и селлеры, чьи запасы оказались повреждены.
При этом требования арендаторов изменились. По словам партнера одной из организаций Александра Перфильева, теперь чаще берут отдельные здания без соседства с маркетплейсами и федеральными трассами, желательно на севере или северо-востоке. Это самые безопасные направления.
Заметили и остановку падения арендных ставок. Скоро показатель может увеличиться.
Плюс, директор по работе с ключевыми клиентами еще одной компании Сергей Ермилов считает, что в нынешних реалиях рынок расти не может: есть умеренное восстановление спроса и выравнивание средней ставки, но о переломном моменте говорить рано.
Управляющий партнер Яна Кузина добавила, что дальнейшая динамика спроса в долгосрочной перспективе будет зависеть от смягчения денежно-кредитной политики и восстановления коммерческой и инвестиционной активности в регионе.
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