Массовая блокировка дистанционного обслуживания со стороны банков под видом борьбы с мошенничеством погубит малый бизнес, который уже сталкивается с колоссальными претензиями со стороны контрагентов. Об этом НСН заявила председатель региональной общественной организации «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина.

Банки массово блокируют дистанционное обслуживание компаниям, пишут «Известия». В первом полугодии 2026 года общее количество жалоб в ЦБ, связанных с отказом в проведении операций или ограничением использования счета, подскочило сразу на треть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Триггерами становятся необычные для компании суммы и контрагенты, транзитный характер операций, несоответствие платежей заявленной деятельности и частые снятия наличных. Также поводом для блокировки могут стать операции с фирмами-однодневками, подозрение в причастности к преступной деятельности, ошибки в реквизитах и документах и непредставление пояснений по запросу банка.

По словам Гришиной, часто срок таких блокировок достигает 30 дней, что убийственно, в частности, для малого бизнеса.

«К сожалению, были некоторые обращения от малого бизнеса, что при снятии наличных и переводе незначительных сумм случались блокировки на 30 дней, причем делалось это без видимых причин и без пояснений. Для бизнеса, когда постоянно идут переводы небольших сумм, связанных с товарооборотом, 30 дней — это очень существенно. С одной стороны, мы все прекрасно понимаем, что это делается в целях безопасности в рамках борьбы с мошенничеством, но получается, что это вредит бизнесу, в основном малому и среднему бизнесу. Особенно это чувствительно в той ситуации, в которой оказались предприниматели сегодня в связи с налоговой реформой и пониженным потребительским спросом. Возможно, стоило бы изобрести какие-то иные способы борьбы с мошенничеством. Такое ощущение, что банки ищут врагов среди тех, кто навсегда останется в России и никуда не убежит», — сказала Гришина.

Собеседница НСН также подчеркнула, что из-за нерасторопности банков бизнес получает серьезные проблемы с контрагентами.

«К сожалению, такое промедление может вылиться в штрафные санкции для бизнеса со стороны контрагентов. Банк через месяц без объяснения причин разблокирует счет, а предприниматель остается с судебным иском от контрагентов. Если есть хоть один предприниматель, который попадает в эту ситуацию, это уже можно назвать массовостью. Даже одного человека надо защищать. Банки же всегда работают по шаблону. Надо наказывать банковских работников, у которых несовершенная электронная программа, которые экспериментируют на бизнесе как на подопытных кроликах. Может быть, тогда единичные случаи станут вопиющими, и банк будет очень долго перед клиентом извиняться и сулить ему всякие плюшки, помогать ему в исправлении ошибок», — добавила она.