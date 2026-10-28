В России ждут реакции Армении на слова Арушаняна об «Иванах»

Дипломат подчеркнула, что таким лозунгам — не место в уважающем себя обществе, тем более в армянском, которое щепетильно относится к историческим вопросам. Она напомнила, что местные чиновники заседают на площади имени маршала Ивана Баграмяна.



Захарова назвала подобные «неонацистские перепевки» гитлеровской риторики недопустимыми для представителей власти и для любого образованного человека. Она напомнила, что «Иванами» или «красными Иванами» немецко-фашистские захватчики называли советских солдат. Причем среди них было около полумиллиона этнических армян.



По мнению Захаровой, Арушанян унизил и свой народ. Она перечислила выдающихся армян с именем Иван: маршала Баграмяна, адмирала Ивана Исаакова, политика Ивана Тевосяна, художника Ивана Айвазовского, ювелира Ивана Лазарева, разведчика Ивана Агаянца и химика Ивана Кнунянца.



Дипломат уточнила, что речь идет о самостоятельном решении выдающихся деятелей, а не автоматической замене армянского имени.



До этого на слова Арушаняна ответило и посольство РФ в кавказской республике.

