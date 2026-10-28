В РФ отреагировал на заявление Зеленского о дате переговоров

Сенатор объяснил, что нужно дождаться официальных объявлений и надеяться, что Украина подойдет к этой встрече серьезнее, чем обычно. Он добавил, что переговоры должны готовиться основательно и вести к конкретным договоренностям.



Карасин уточнил, что Зеленский на протяжении последних лет использует любые информационные поводы для пропаганды, которая не имеет отношения к сути и срывает возможность позитивных решений. Политик надеется, что Штаты смогут повлиять на Киев в позитивном ключе.



Сенатор напомнил, что звучат разные даты — 4 и 10 ноября, — но официальных объявлений пока нет.



Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что скоро организуют встречу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.