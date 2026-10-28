В РФ отреагировал на заявление Зеленского о дате переговоров

Глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что пока о дате трехсторонних переговоров Москвы, Вашингтона и Киева в Абу-Даби известно только со слов Владимира Зеленского. По его мнению, украинский президент доказал слабую договороспособность.

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Сенатор объяснил, что нужно дождаться официальных объявлений и надеяться, что Украина подойдет к этой встрече серьезнее, чем обычно. Он добавил, что переговоры должны готовиться основательно и вести к конкретным договоренностям.

Карасин уточнил, что Зеленский на протяжении последних лет использует любые информационные поводы для пропаганды, которая не имеет отношения к сути и срывает возможность позитивных решений. Политик надеется, что Штаты смогут повлиять на Киев в позитивном ключе.

Сенатор напомнил, что звучат разные даты — 4 и 10 ноября, — но официальных объявлений пока нет.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что скоро организуют встречу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

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ФОТО: AP / ТАСС
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