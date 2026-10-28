СМИ: саммит Россия — Африка стал сигналом для Запада от Путина

На форуме президент пообещал расширить торговлю со странами континента и раскритиковал подход западных государств. Он обвинил их в использовании санкций и экономического давления для сохранения влияния, стремлении «вновь загнать африканские народы в долговую кабалу». По его словам, нынешний миропорядок сменяется более справедливым.



Путин уточнил, что РФ будет укреплять экономическое сотрудничество, а объем торговли с Африкой в ближайшем будущем превысит $50 млрд. Это почти вдвое больше текущего показателя.



Bloomberg сообщает, что наиболее заметных успехов Москва добилась в Сахеле, где оказывает военную поддержку правительствам Мали, Буркина-Фасо и Нигера, а также сохраняет присутствие в ЦАР.



Кроме того, Москва восстанавливает дипломатическую и культурную инфраструктуру, утраченную после распада СССР: вновь открываются посольства, расширяются программы стипендий и сотрудничества.



Недавно замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сказал, что Россия помогает Африке обрести продовольственный суверенитет.

