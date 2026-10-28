СМИ: саммит Россия — Африка стал сигналом для Запада от Путина

Bloomberg пишет, что для Владимира Путина саммит Россия — Африка стал очередной возможностью показать ограниченность усилий Запада по изоляции РФ из-за конфликта на Украине. Влияние Москвы в регионе укрепляется, особенно в дипломатии и безопасности, наиболее заметно присутствие в странах Сахеля.

Путин: Многополярный мир становится реальностью

На форуме президент пообещал расширить торговлю со странами континента и раскритиковал подход западных государств. Он обвинил их в использовании санкций и экономического давления для сохранения влияния, стремлении «вновь загнать африканские народы в долговую кабалу». По его словам, нынешний миропорядок сменяется более справедливым.

Путин уточнил, что РФ будет укреплять экономическое сотрудничество, а объем торговли с Африкой в ближайшем будущем превысит $50 млрд. Это почти вдвое больше текущего показателя.

Bloomberg сообщает, что наиболее заметных успехов Москва добилась в Сахеле, где оказывает военную поддержку правительствам Мали, Буркина-Фасо и Нигера, а также сохраняет присутствие в ЦАР.

Кроме того, Москва восстанавливает дипломатическую и культурную инфраструктуру, утраченную после распада СССР: вновь открываются посольства, расширяются программы стипендий и сотрудничества.

Недавно замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сказал, что Россия помогает Африке обрести продовольственный суверенитет.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СанкцииЗападАфрикаРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры