Силы ПВО ликвидировали 90 беспилотников за день 28 октября

Пресс-служба российского оборонного ведомства объяснила, что дроны сбили над территориями Белгородского, Брянского, Орловского, Курского, Воронежского, Рязанского и Тульского регионов.



Недавно писали, что в Липецкой области один человек пострадал при падении обломков БПЛА. Об этом написал руководитель субъекта Игорь Артамонов в мессенджере «Макс». За ночь там уничтожили 45 летательных аппаратов.

