Силы ПВО ликвидировали 90 беспилотников за день 28 октября

Дежурные силы ПВО за день, с 8:00 до 20:00 по московскому времени, перехватили и уничтожили 90 украинских беспилотных летательных средств. Об этом рассказали представители Минобороны РФ.

Над регионами России уничтожили 531 украинский БПЛА

Пресс-служба российского оборонного ведомства объяснила, что дроны сбили над территориями Белгородского, Брянского, Орловского, Курского, Воронежского, Рязанского и Тульского регионов.

Недавно писали, что в Липецкой области один человек пострадал при падении обломков БПЛА. Об этом написал руководитель субъекта Игорь Артамонов в мессенджере «Макс». За ночь там уничтожили 45 летательных аппаратов.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Минобороны РФПВОБеспилотники

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