Силы ПВО ликвидировали 90 беспилотников за день 28 октября
Дежурные силы ПВО за день, с 8:00 до 20:00 по московскому времени, перехватили и уничтожили 90 украинских беспилотных летательных средств. Об этом рассказали представители Минобороны РФ.
Пресс-служба российского оборонного ведомства объяснила, что дроны сбили над территориями Белгородского, Брянского, Орловского, Курского, Воронежского, Рязанского и Тульского регионов.
Недавно писали, что в Липецкой области один человек пострадал при падении обломков БПЛА. Об этом написал руководитель субъекта Игорь Артамонов в мессенджере «Макс». За ночь там уничтожили 45 летательных аппаратов.
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