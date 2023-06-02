«Басня Крылова!»: Отмена «домашки» от депутата Даванкова рассмешила учителей

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в интервью НСН заявил, что ему смешно и грустно от идеи депутата Госдумы Владислава Даванкова отменить домашние задания для школьников.

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Даванков ранее предложил разработать закон, отменяющий домашку, ссылаясь на «мировой опыт» По словам политика, эту идею он услышал от сына, а на встрече с родителями понял, что «время пришло».