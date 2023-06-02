«Басня Крылова!»: Отмена «домашки» от депутата Даванкова рассмешила учителей
Россию ждет дилетантизм и безграмотность без школьных домашних заданий, сказал в эфире НСН Евгений Ямбург, напомнив депутатам о сапожнике, пирожнике и рыбке из пруда.
Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в интервью НСН заявил, что ему смешно и грустно от идеи депутата Госдумы Владислава Даванкова отменить домашние задания для школьников.
Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Даванков ранее предложил разработать закон, отменяющий домашку, ссылаясь на «мировой опыт» По словам политика, эту идею он услышал от сына, а на встрече с родителями понял, что «время пришло».
«Это смешно! Я мечтаю, чтобы в соответствии с басней Крылова сапожник тачал сапоги, а пирожник пек пироги. Без домашних заданий ничего не будет, будет дилетантизм и тотальная безграмотность. Можно бросать разные популистские лозунги, но профессионалы будут над этим смеяться. Очень грустно, но у депутатов есть задачи гораздо более важные и серьезные. Это все просто пустые слова. Такие размашистые суждения – я развожу руками и даже спорить не буду, потому что не с чем спорить», – возмутился Ямбург.
При этом он опроверг доводы Даванкова о мировом опыте отмены «домашки».
«Я хорошо знаю системы образования и в Европе, и в Америке, и в Азии. Нигде, ни в одной стране мира не отказались от домашних заданий. Более того, чем более развитая система образования, тем больше там идет заданий, творческих, на самостоятельный анализ… Есть такая пословица: "Без труда не выловишь и рыбку из пруда". Достигают успеха те, кто упорным трудом вгрызается в гранит науки. Другое дело, что домашние задания должны быть дозированы и не приводить к перегрузке детей, особенно маленьких. Кроме того, должна быть дифференциация. Если заставить вас заниматься китайским языком, а он вам не нужен, это будет обузой, но для способного математика и десять часов математики – не перегрузка, но для филолога это будет лишнее», - заключил собеседник НСН.
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ранее предложил обучать школьников использованию искусственного интеллекта. Гендиректор компании «Нейросети Ашманова» Станислав Ашманов сказал в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что внедрение в школах ИИ может привести к тому, что дети разучатся самостоятельно решать задачи и грамотно писать.
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