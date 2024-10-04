Депутат Гурулев призвал ввести налог на бездетность
В России стоит вернуть налог на бездетность, как это было во времена СССР, заявил депутат Государственной думы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев в эфире телеканала «Царьград».
«Главное, наверное, если ты настоящий мужик, — твой род, который ты на этой земле оставил», - сказал он.
По словам Гурулева, деньги с налога можно направить на модернизацию детских домов в стране. Кроме того, депутат поддержал предложение о запрете идеологии чайлдфри.
Во времена Советского Союза бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были отчислять 6% зарплаты государству. Меньшая ставка предполагалась для тех, кто получал меньше 91 рубля в месяц. При этом с заработка менее 70 рублей налог не взимался.
Ранее заместитель председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора в пресс-центре НСН заявила, что зачастую от рождения детей отказываются из-за низкого дохода, отсутствия жилья и надежного партнера рядом, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru