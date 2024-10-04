Депутат Гурулев призвал ввести налог на бездетность

По словам Гурулева, деньги с налога можно направить на модернизацию детских домов в стране. Кроме того, депутат поддержал предложение о запрете идеологии чайлдфри.

Во времена Советского Союза бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были отчислять 6% зарплаты государству. Меньшая ставка предполагалась для тех, кто получал меньше 91 рубля в месяц. При этом с заработка менее 70 рублей налог не взимался.

Ранее заместитель председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора в пресс-центре НСН заявила, что зачастую от рождения детей отказываются из-за низкого дохода, отсутствия жилья и надежного партнера рядом, передает «Радиоточка НСН».

