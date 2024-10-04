«Не время и не место!»: Останина призвала «не пугать» молодежь налогом на бездетность

Налог на бездетность в России можно ввести только вместе с выдачей бесплатного жилья для молодых семей, стипендией в 30 тысяч, бесплатным питанием в школах и многими другими благами, заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в разговоре с НСН.

Ранее депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев выступил за введение налога на бездетность, хотя и чувствует, что его за это будут «лупить». Налог на бездетность существовал в советское время. Бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были отчислять 6% зарплаты государству. Меньшая ставка предусматривалась для тех, кто получал менее 91 рубля в месяц. С заработка менее 70 рублей налог не взимался. Останина не поддержала инициативу.