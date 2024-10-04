«Не время и не место!»: Останина призвала «не пугать» молодежь налогом на бездетность
Молодые люди откладывают рождение детей только потому, что осознанно относятся к этому вопросу, отметила в эфире НСН депутат Нина Останина.
Налог на бездетность в России можно ввести только вместе с выдачей бесплатного жилья для молодых семей, стипендией в 30 тысяч, бесплатным питанием в школах и многими другими благами, заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в разговоре с НСН.
Ранее депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев выступил за введение налога на бездетность, хотя и чувствует, что его за это будут «лупить». Налог на бездетность существовал в советское время. Бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были отчислять 6% зарплаты государству. Меньшая ставка предусматривалась для тех, кто получал менее 91 рубля в месяц. С заработка менее 70 рублей налог не взимался. Останина не поддержала инициативу.
«Не время и не место, что называется. У меня действительно многие позиции депутата Гурулева вызывают уважение, но не в этой части. Любопытно, он подумал или нет, как эта инициатива скажется на тех ребятах, которые мобилизованы сейчас, которые ушли по контракту, тех, кто добровольцем ушел. У них возраст 18+. И если вступит в силу этот закон, который он предлагает сейчас, то все они буду платить налог на бездетность. Хватит пугать нашу молодежь подобными инициативами. Ссылаясь на свое советское прошлое, генерал Гурулев забывает, что Сталин, подписав документ о запрете абортов, через запятую перечисляет, что обязательно нужно обеспечить бесплатным детсадом, школой, питанием, проездом, пионерским лагерем, бесплатной квартирой», – сказала Останина.
Депутат отметила, что молодые люди откладывают рождение детей, поскольку осознанно относятся к этому вопросу.
«Понятно, что речь идет о молодых людях репродуктивного возраста, которые зачастую откладывают рождение детей только потому, что осознанно относятся к воспитанию детей и понимают, что если они учатся в вузе, то не потянут рождение ребенка... Надо тогда бросать вуз и идти на работу», – указала собеседница НСН.
Кроме того, Останина рассказала, что скоро внесет инициативу о выделении 40 миллиардов рублей на льготную программу по покупке жилья «Молодая семья».
«Сейчас будет утверждаться бюджет. Я буду вносить предложение, чтобы не четыре миллиарда на жилье молодым семьям выделять, а 40 миллиардов. Поддержат генерал Гурулев и фракция «Единая Россия» – тогда за (введение налога на бездетность – ред. НСН). Потому что четыре миллиарда – это 11 тысяч молодых семей только получат жилье по программе. На очереди 133 тысячи, молодежь выбывает, когда исполняется 35 лет. Так что у нас сегодня, к сожалению, гарантии для молодежи в получении жилья нет. Вопрос, где жить? Если Гурулев поддержит бесплатные студенческие общежития ребятам, стипендии не три тысячи, а 30 тысяч, социальную няню, чтобы они могли сбегать на лекции, а потом к ребенку прибежать, тогда двумя руками за. Ну и обязательно по окончании вуза трудоустройство с гарантированной зарплатой, которая бы позволяла не выживать, а жить», – добавила она.
Ранее гендиректор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов в разговоре с НСН отметил, что налог на бездетность вряд ли заставит россиян рожать детей, при этом велик риск «раскачки» ситуации в обществе при принятии такой инициативы, передает «Радиоточка НСН».
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