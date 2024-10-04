Гендиректор ВЦИОМ предупредил о «раскачке» общества из-за налога на бездетность
Необходимо понимать, что общество сейчас не такое цельное и однозначное, как в советское время, отметил в эфире НСН Константин Абрамов.
Налог на бездетность вряд ли заставит россиян рожать детей, при этом велик риск «раскачки» ситуации в обществе при принятии такой инициативы, заявил гендиректор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов в разговоре с НСН.
Ранее депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев выступил за введение налога на бездетность, хотя и чувствует, что его за это будут «лупить». Налог на бездетность существовал в советское время. Бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были отчислять 6% зарплаты государству. Меньшая ставка предусматривалась для тех, кто получал менее 91 рубля в месяц. С заработка менее 70 рублей налог не взимался. Абрамов отметил, что к такому вопросу нужно подходить с осторожностью.
«Не уверен, что такого рода меры будут способствовать той задаче, о которой говорит депутат Гурулев. Это надо исследовать, не все так линейно. Мы не уверены, что только запретами мы сможем решить эту задачу. Все хотим решить ее, это понятно… И эксперты должны подсказать, насколько то либо иное решение будет более эффективным. Для кого-то это будет (ударом – ред. НСН), для кого-то не будет. Надо понимать, что общество сейчас не такое цельное и однозначное, как в советское время. Понятно, что мнения разные существуют в нашем обществе на разные действия власти. Посмотрим, каким образом отреагируют наши более молодые поколения, воспитанные в период, когда все для них, все дозволено, любые мнения, любые возможности», – сказал Абрамов.
Он отметил, что любые предложения, которые «раскачивают» общество, должны приниматься в консенсусе более осторожно.
«Определенного рода ограничения со стороны государства могут быть воспринятые негативно какой-то частью (населения - прим. НСН), главное – какой, это надо посмотреть. И так достаточно много в нашем обществе различного рода спорных ситуаций, которые (власти - прим. НСН) не заинтересованы раскачивать в момент достаточно серьезной турбулентности, связанной со спецоперацией, экономическим давлением на нас. Понятно, что различные вещи, которые раскачивают общество, должны приниматься в консенсусе более осторожно и экспертно очень хорошо быть сопровождены... Чтобы не было линий раскола, в которых наши враги будут заинтересованы», – добавил собеседник НСН.
Он подчеркнул, что в ближайшее время будут выпущены исследования о мнениях россиян по теме введения налога на бездетность.
Ранее Константин Абрамов раскритиковал Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) за недоработки в плане популяризации деторождения и института семьи. Он отметил, что, приезжая на форум к агентству по молодежной политике, он видит молодых женщин не с детьми, а с собачками. Тогда Абрамов призвал чиновников и лидеров мнений показывать пример россиянам, начав с себя, передает «Радиоточка НСН».
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