Гендиректор ВЦИОМ предупредил о «раскачке» общества из-за налога на бездетность

Налог на бездетность вряд ли заставит россиян рожать детей, при этом велик риск «раскачки» ситуации в обществе при принятии такой инициативы, заявил гендиректор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов в разговоре с НСН.

Ранее депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев выступил за введение налога на бездетность, хотя и чувствует, что его за это будут «лупить». Налог на бездетность существовал в советское время. Бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были отчислять 6% зарплаты государству. Меньшая ставка предусматривалась для тех, кто получал менее 91 рубля в месяц. С заработка менее 70 рублей налог не взимался. Абрамов отметил, что к такому вопросу нужно подходить с осторожностью.