Песков заявил, что предложение о налоге на бездетность нужно проанализировать

Детали предложения о введении в России налога на бездетность Администрации президента пока неизвестны, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

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По его словам, в этом вопросе требуется анализ, в том числе советского опыта, однако на рождаемость эта инициатива вряд-ли повлияет. Он напомнил, что такой налог уже существовал в советское время.

Налог на бездетность в России можно ввести только вместе с выдачей бесплатного жилья для молодых семей, стипендией в 30 тысяч, бесплатным питанием в школах и многими другими благами, заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в разговоре с НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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