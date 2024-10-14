Песков заявил, что предложение о налоге на бездетность нужно проанализировать
Детали предложения о введении в России налога на бездетность Администрации президента пока неизвестны, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
По его словам, в этом вопросе требуется анализ, в том числе советского опыта, однако на рождаемость эта инициатива вряд-ли повлияет. Он напомнил, что такой налог уже существовал в советское время.
Налог на бездетность в России можно ввести только вместе с выдачей бесплатного жилья для молодых семей, стипендией в 30 тысяч, бесплатным питанием в школах и многими другими благами, заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в разговоре с НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: КНДР может готовиться к подрыву ведущих в Южную Корею дорог
- На Камчатке число госпитализированных с отравлением в школе выросло до 35
- Самолет Air India сел в Нью-Дели из-за угрозы безопасности
- Москалькова: Из приграничья в ПВР эвакуировали более 30 тысяч человек
- Песков заявил, что предложение о налоге на бездетность нужно проанализировать
- Депутат Европарламента прибыл в Москву извиниться за русофобию на Западе
- СМИ: В США спасатели покинули зону урагана «Хелен» из-за ополченцев
- По делу экс-мэра Сочи проходят врач, учительница и юрист
- Госдума изучит законопроект о запрете на выступление животных в цирках
- Столтенберг заявил, что налаживать отношения с РФ было верным решением
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru