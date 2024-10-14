Песков заявил, что предложение о налоге на бездетность нужно проанализировать

По его словам, в этом вопросе требуется анализ, в том числе советского опыта, однако на рождаемость эта инициатива вряд-ли повлияет. Он напомнил, что такой налог уже существовал в советское время.

Налог на бездетность в России можно ввести только вместе с выдачей бесплатного жилья для молодых семей, стипендией в 30 тысяч, бесплатным питанием в школах и многими другими благами, заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в разговоре с НСН.

