«Спрос без масок»: Фармацевт заявила, что граждане не спешат защищаться от COVID-19
Россияне покупают средства от простуды и гриппа, на санитайзеры и маски не отмечен большой спрос, заявила Виктория Преснякова.
Спрос на медицинские маски упал по сравнению с 2021 годом, на сегодняшний день не отмечен большой ажиотаж среди граждан на этот товар, заявила глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Опрос крупных аптечных сетей показал, что продажи защитных масок, санитайзеров и экспресс-тестов на коронавирус в России резко возросли за последнюю неделю. На фоне распространения омикрон-штамма продажи по ряду категорий с 7 по 13 января увеличились в семь раз. В частности, «Аптечная сеть 36,6» продала на 20% больше экспресс-тестов по сравнению с предыдущей неделей.
«На маски спрос упал по сравнению с прошлым годом. Маски сейчас в большом доступе везде, в частности, в торговых центрах. Во многих местах они раздаются бесплатно. Как раз на маски мы не видим ажиотажного спроса. На санитайзеры тоже не отмечаем большого спроса. Какой спрос сейчас, мы увидим только через неделю. Это, безусловно, противовирусные, а также средства, которые от простуды и гриппа», - резюмировала Преснякова.
При этом фармацевт отметила, что спрос на остальные средства защиты от коронавируса будет оставаться, пока омикрон-штамм не пойдет на спад.
«Если мы будем наблюдать еще одну волну, то спрос не упадет в ближайшее время. На сегодняшний день дефицит товаров мы не ощущаем. Надеюсь, что так будет и завтра. Дефицита экспресс-тестов также нет. Есть разные производители, разные тесты, не все аптеки ими торгуют. Но много экспресс-тестов сейчас в аптечном доступе», - резюмировала Преснякова.
Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с НСН отмечал, что медицинские маски и респираторы имеют от 70 до 95% защиты от омикрон-штамма, а тканевые маски, наоборот, абсолютно не способны предотвратить заражение.
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