«Спрос без масок»: Фармацевт заявила, что граждане не спешат защищаться от COVID-19

Опрос крупных аптечных сетей показал, что продажи защитных масок, санитайзеров и экспресс-тестов на коронавирус в России резко возросли за последнюю неделю. На фоне распространения омикрон-штамма продажи по ряду категорий с 7 по 13 января увеличились в семь раз. В частности, «Аптечная сеть 36,6» продала на 20% больше экспресс-тестов по сравнению с предыдущей неделей.

«На маски спрос упал по сравнению с прошлым годом. Маски сейчас в большом доступе везде, в частности, в торговых центрах. Во многих местах они раздаются бесплатно. Как раз на маски мы не видим ажиотажного спроса. На санитайзеры тоже не отмечаем большого спроса. Какой спрос сейчас, мы увидим только через неделю. Это, безусловно, противовирусные, а также средства, которые от простуды и гриппа», - резюмировала Преснякова.