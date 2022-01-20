В России резко выросли продажи масок, антисептиков и экспресс-тестов на COVID-19
Продажи защитных масок, санитайзеров и экспресс-тестов на коронавирус в России резко возросли за последнюю неделю. Об этом пишут «Ведомости».
Издание провело опрос крупных аптечных сетей, интернет-аптек и маркетплейсов. Выяснилось, что на фоне распространения штамма «омикрон» продажи по ряду категорий с 7 по 13 января увеличились в семь раз.
В частности, «Аптечная сеть 36,6» продала на 20% больше экспресс-тестов по сравнению с предыдущей неделей. При этом продажи на Ozon выросли на 40, на «Сбер еаптеке» — на 70 процентов.
Однако, как отмечает заведующий терапевтической клиникой Европейского медицинского центра Владимир Сибирский, экспресс-тесты обладают низкой точностью. В свою очередь, директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов призвал граждан проводить исследования на коронавирус в специализированных лабораториях, где «примерно за те же деньги» проведут более точный анализ.
Кроме того, в период с 7 по 13 января заметно увеличились продажи масок и антисептиков. В «Аптечной сети 36,6» спрос на эти товары вырос на 14 и 7%. При этом сеть «Ригла» отметила увеличение продаж в натуральном выражении по всем категориям средств индивидуальной защиты на 25%.
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