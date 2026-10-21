Психолог предупредила об опасности слишком послушных детей

По словам специалиста, причины могут быть разными: кто-то ведет себя тихо ради доступа к гаджету, а кому-то просто страшно, что его накажут. Она подчеркнула, что такие дети всегда должны настораживать родителей.



При этом спокойный характер сам по себе не говорит о психологических трудностях. Важно понять, как часто проявляется чрезмерная уступчивость: если ребенок одинаково безропотно ведет себя дома, в школе и среди сверстников, стоит присмотреться к его эмоциональному состоянию.



Психолог напомнила и о значимости здорового непослушания. Например, возможности выразить несогласие и защищать личные границы. Но здесь же следует учитывать интересы других и соблюдать договоренности.



Психолог рекомендует объяснять детям правила доступным языком и брать во внимание их особенности. Тем же школьникам с СДВГ сложнее сдерживать импульсы и переключаться между занятиями.



Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург рассказал, что делать педагогам с гиперактивными учениками.

