Психолог предупредила об опасности слишком послушных детей
Практикующий детский и семейный психолог Надежда Резенова рассказала Life, что слишком послушный ребенок, который никогда не спорит и беспрекословно выполняет требования, не обязательно хорошо воспитан. Иногда за таким поведением скрывается страх наказания.
По словам специалиста, причины могут быть разными: кто-то ведет себя тихо ради доступа к гаджету, а кому-то просто страшно, что его накажут. Она подчеркнула, что такие дети всегда должны настораживать родителей.
При этом спокойный характер сам по себе не говорит о психологических трудностях. Важно понять, как часто проявляется чрезмерная уступчивость: если ребенок одинаково безропотно ведет себя дома, в школе и среди сверстников, стоит присмотреться к его эмоциональному состоянию.
Психолог напомнила и о значимости здорового непослушания. Например, возможности выразить несогласие и защищать личные границы. Но здесь же следует учитывать интересы других и соблюдать договоренности.
Психолог рекомендует объяснять детям правила доступным языком и брать во внимание их особенности. Тем же школьникам с СДВГ сложнее сдерживать импульсы и переключаться между занятиями.
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