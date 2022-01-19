«Вакцинируйтесь»: Вирусолог подтвердил прогноз о пике «омикрона» в феврале

Пик заболеваемости «омикроном» в России может наступить уже в феврале, подтвердил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. И посоветовал поддержать иммунитет прививкой.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор вирусологии Анатолий Альтштейн заявил, что, судя по показателям заболеваемости коронавирусом в разных странах, пик распространения «омикрона» в России придется на начало февраля. При этом спад, по его словам, произойдет уже в конце февраля.