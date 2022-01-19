«Вакцинируйтесь»: Вирусолог подтвердил прогноз о пике «омикрона» в феврале
Вирусолог Алексей Аграновский заявил, что доверяет данным об эффективности вакцин против коронавируса.
Пик заболеваемости «омикроном» в России может наступить уже в феврале, подтвердил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. И посоветовал поддержать иммунитет прививкой.
Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор вирусологии Анатолий Альтштейн заявил, что, судя по показателям заболеваемости коронавирусом в разных странах, пик распространения «омикрона» в России придется на начало февраля. При этом спад, по его словам, произойдет уже в конце февраля.
«Это вполне вероятный сценарий. Но сегодняшние вакцины в существенной степени спасают от «омикрона». Вакцина центра имени Гамалеи «Спутник» на 75% эффективна. Это хороший процент. Она убережет если не от заражения, то от тяжелых случаев и смерти. Это единственная хорошая новость. Ревакцинация тоже поможет. Я вот лично сделал «Спутник Лайт» в районной поликлинике. Мне кажется, что это правильное решение», - подчеркнул вирусолог.
Ранее основатель и гендиректор Института Стволовых Клеток Человека Артур Исаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что России не грозит твиндемия из-за одновременного распространения коронавируса и гриппа.
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