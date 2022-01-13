«Без обезьянок и мышек»: Академик призвал россиян отказаться от тканевых масок
Тканевые маски выполняют эффект маскировки и не несут никакой защиты от коронавируса, заявил Сергей Нетесов.
Медицинские маски и респираторы имеют от 70 до 95% защиты от омикрон-штамма, а вот тканевые маски абсолютно не способны предотвратить заражение, заявил член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
В декабре 2021 года Италия ввела обязательное ношение масок на улице и респираторов FFP2 в общественных местах из-за роста заражений штаммом коронавируса «омикрон». Власти России в январе заявили, что страну также ждет рекордное количество заболевших омикрон-штаммом и призвали граждан соблюдать все необходимые меры предосторожности.
«Ношение маски является главным. Но есть люди, которые заменяют медицинские маски обычными тканевыми. Так вот у таких масок защитный эффект минимальный. У них, скорее, эффект маскировочный, а не защитный. Главное в этом – это применение медицинских или профессиональных масок. Они действительно радикально уменьшают дозу поступления вируса в организм. У медицинских масок вполне приличный коэффициент защиты, но, конечно, профессиональные респираторы защищают лучше. Если у медицинских масок 70% защиты, то у респираторов около 85-95%. Поэтому, главное – это носить маски, предназначенные для фильтрования. Маски, которые являются тканевыми и продаются с обезьянками, с мышами, с чем угодно – почти не защищают. Главное, что сейчас происходит в Европе – это отход от тканевых самодельных масок к маскам более профессиональным», - сказал Нетесов.
В свою очередь доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поспорил с Нетесовым о значимости масок в защите от коронавируса и отметил, что только вакцинация является надежным способом не заразиться.
«Это все на десятом месте по значимости мер. Да, респираторы и маски надо носить. Но надо вакцинироваться, чтобы прикрыться от этого дела. Других нет надежных методов. А маски и респираторы существенно не влияют», - резюмировал Аграновский.
Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев объяснял Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что количество заболевших «омикроном» в России может быть больше, чем во время осенней волны коронавируса. При этом он отметил, что «все будет не так страшно», поскольку «омикрон» в четыре раза менее смертельный, чем «дельта»-штамм.
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