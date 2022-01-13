«Без обезьянок и мышек»: Академик призвал россиян отказаться от тканевых масок

Тканевые маски выполняют эффект маскировки и не несут никакой защиты от коронавируса, заявил Сергей Нетесов. 

Медицинские маски и респираторы имеют от 70 до 95% защиты от омикрон-штамма, а вот тканевые маски абсолютно не способны предотвратить заражение, заявил член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Удар по бронхам!»: Профессор назвал главное отличие «омикрон-штамма»

В декабре 2021 года Италия ввела обязательное ношение масок на улице и респираторов FFP2 в общественных местах из-за роста заражений штаммом коронавируса «омикрон». Власти России в январе заявили, что страну также ждет рекордное количество заболевших омикрон-штаммом и призвали граждан соблюдать все необходимые меры предосторожности.

«Ношение маски является главным. Но есть люди, которые заменяют медицинские маски обычными тканевыми. Так вот у таких масок защитный эффект минимальный. У них, скорее, эффект маскировочный, а не защитный. Главное в этом – это применение медицинских или профессиональных масок. Они действительно радикально уменьшают дозу поступления вируса в организм. У медицинских масок вполне приличный коэффициент защиты, но, конечно, профессиональные респираторы защищают лучше. Если у медицинских масок 70% защиты, то у респираторов около 85-95%. Поэтому, главное – это носить маски, предназначенные для фильтрования. Маски, которые являются тканевыми и продаются с обезьянками, с мышами, с чем угодно – почти не защищают. Главное, что сейчас происходит в Европе – это отход от тканевых самодельных масок к маскам более профессиональным», - сказал Нетесов.
«Россия не исключение»: Врач напомнил про мировую заболеваемость «омикроном»

В свою очередь доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поспорил с Нетесовым о значимости масок в защите от коронавируса и отметил, что только вакцинация является надежным способом не заразиться.

«Это все на десятом месте по значимости мер. Да, респираторы и маски надо носить. Но надо вакцинироваться, чтобы прикрыться от этого дела. Других нет надежных методов. А маски и респираторы существенно не влияют», - резюмировал Аграновский.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев объяснял Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что количество заболевших «омикроном» в России может быть больше, чем во время осенней волны коронавируса. При этом он отметил, что «все будет не так страшно», поскольку «омикрон» в четыре раза менее смертельный, чем «дельта»-штамм.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияОмикрон-штаммЗащитная маскаКоронавирусРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры