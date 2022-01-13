«Без обезьянок и мышек»: Академик призвал россиян отказаться от тканевых масок

В свою очередь доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поспорил с Нетесовым о значимости масок в защите от коронавируса и отметил, что только вакцинация является надежным способом не заразиться.

«Это все на десятом месте по значимости мер. Да, респираторы и маски надо носить. Но надо вакцинироваться, чтобы прикрыться от этого дела. Других нет надежных методов. А маски и респираторы существенно не влияют», - резюмировал Аграновский.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев объяснял Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что количество заболевших «омикроном» в России может быть больше, чем во время осенней волны коронавируса. При этом он отметил, что «все будет не так страшно», поскольку «омикрон» в четыре раза менее смертельный, чем «дельта»-штамм.

