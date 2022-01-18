«Дешевле ПЦР»: Россиянам предложили страховку от последствий COVID и вакцинации
Россия - специфическая страна: несмотря на дешевизну таких страховых услуг, население ими не пользуется, рассказал представитель страховой компании Артем Искра.
В России есть недорогие и удобные страховки, покрывающие как вакцинацию от коронавируса, так и само заболевание, однако среди жителей страны они не пользуются спросом, рассказал директор департамента андеррайтинга розничного страхования группы «Ренессанс страхование» Артем Искра в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко утвердил перечень медицинских противопоказаний к вакцинации от коронавируса.
«В России есть возможность застраховать себя от последствий вакцинации, такие продукты есть на рынке, в том числе и в нашей компании. Страхуются как последствия, связанные с применением вакцины в виде неблагоприятных последствий для здоровья, например, анафилактический шок после введения самой вакцины и ряда других состояний, которые связаны непосредственно со введением вакцины. В том числе предусматриваются риски смерти или инвалидности по любой причине, в качестве таковой может рассматриваться и сама вакцинация. Есть продукты, которые напрямую защищают человека от последствий вакцинации. Причинно-следственная связь должна быть очевидна: после того, как человек ввел себе соответствующее число доз вакцин, развивается неблагоприятное состояние – очень быстро, максимум в течение 24 часов. Если с человеком происходит что-то потом, через неделю, через три, то это состояние может быть никак не связано с вакциной», - объяснил специалист.
Артем Искра подчеркнул, что цена многих страховых продуктов дешевле ПЦР-теста, однако даже это почему-то не заставляет россиян позаботиться о своей жизни и здоровье таким образом.
«Его предлагают буквально 3-4 компании, совсем не распространено. У нас такая специфическая страна. Мы все видим, что в мире заболевают миллион человек день, в России заболевают десятки, если не сотни тысяч человек, а люди даже просто от заболевания коронавируса не страхуются! Нет ни одной семьи в России, где кто-то не переболел. Это не слухи, это у каждого в семье, и люди не идут страховаться от этой болячки. А страховка просто от коронавируса покрывает смерть, не дай Бог, инвалидность, госпитализацию, и просто каждый день амбулаторного лечения, просто за факт того, что ты заболел. Куда уж проще продукт. Он стоит пару тысяч рублей, это точно дешевле, чем сделать ПЦР-тест на коронавирус. При этом люди ходят и делают ПЦР по нескольку раз в месяц, чтобы сходить в ресторан, на какое-то мероприятие, а страховки эти не покупают. Что уж говорить о следующей стадии такой страховки, покрывающей последствия вакцинации», - посетовал собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее Агентство стратегических коммуникаций (АСК) в своем докладе заявило, что протесты из-за коронавирусных ограничений в России маловероятны.
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