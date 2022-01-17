Минздрав опубликовал список противопоказаний к прививке от COVID-19
Глава Минздрава Михаил Мурашко утвердил перечень медицинских противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Документ появился на портале правовой информации.
Согласно приказу, временный медотвод от вакцинации от COVID-19 можно получить в случае острых инфекционных и вирусных заболеваний.
Гиперчувствительность к компонентам прививки либо аллергическая реакция также являются противопоказаниями к вакцинированию.
В документе указано, что во время беременности и в период грудного вскармливания нельзя прививаться препаратами Ковивак, Спутник Лайт, ЭпивакКорона.
Ранее депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман призвал откзаться от добровольности в вопросе прививок.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,8 млн+29 230 / сут.
Умерли
321 тыс.+686 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+22 731 / сут.
- Джиму Керри исполняется 60 лет
- Великобритания поставит на Украину противотанковое вооружение
- Минздрав опубликовал список противопоказаний к прививке от COVID-19
- В МИД РФ опровергли заявление о намерении России вернуть зоны влияния
- В МВД Украины заявили, что Порошенко находится во внутригосударственном розыске
- Применение пожизненного срока за особо тяжкие преступления педофилов решили расширить
- The Guardian: Токаев и Назарбаев делят активы Казахстана
- В Госдуму внесены поправки об индексации пенсий в России на 8,6%
- США и ЕС рассматривают альтернативу отключению России от SWIFT
- Viber открыл представительство в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru