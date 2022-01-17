Минздрав опубликовал список противопоказаний к прививке от COVID-19

Глава Минздрава Михаил Мурашко утвердил перечень медицинских противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Документ появился на портале правовой информации.

Вакцина, эффективная против гриппа и COVID-19, может быть готова в 2023 году

Согласно приказу, временный медотвод от вакцинации от COVID-19 можно получить в случае острых инфекционных и вирусных заболеваний.

Гиперчувствительность к компонентам прививки либо аллергическая реакция также являются противопоказаниями к вакцинированию.

В документе указано, что во время беременности и в период грудного вскармливания нельзя прививаться препаратами Ковивак, Спутник Лайт, ЭпивакКорона.

Ранее депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман призвал откзаться от добровольности в вопросе прививок.

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаМинздрав
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