Минздрав опубликовал список противопоказаний к прививке от COVID-19

Согласно приказу, временный медотвод от вакцинации от COVID-19 можно получить в случае острых инфекционных и вирусных заболеваний.

Гиперчувствительность к компонентам прививки либо аллергическая реакция также являются противопоказаниями к вакцинированию.

В документе указано, что во время беременности и в период грудного вскармливания нельзя прививаться препаратами Ковивак, Спутник Лайт, ЭпивакКорона.

Ранее депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман призвал откзаться от добровольности в вопросе прививок.

